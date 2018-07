Britten verminken voorhoofd dakloze tijdens vrijgezellenfeest in Benidorm

In het Spaanse Benidorm hebben Britse mannen tijdens een vrijgezellenfeest een dakloze man mishandeld door zijn voorhoofd te laten tatoeëren.

Het slachtoffer, een zekere Tomek uit Polen, kreeg 100 euro betaald om de naam van de toekomstige bruidegom op zijn voorhoofd te laten tatoeëren.

De Britten kwamen de dakloze man tegen tijdens een avondje stappen in Benidorm en kwamen toen met het ‘geestige’ idee op de proppen. Ze gingen met het slachtoffer naar de plaatselijke tatoeërder, waar ‘Jamie Blake, North Shields N28’ op zijn voorhoofd zou worden gezet. Volgens de krant de Daily Star werd er uiteindelijk maar een deel van de tekst op het voorhoofd gezet, omdat het te pijnlijk bleek. De foto is vervolgens via Facebook verspreid en zorgt inmiddels voor veel ophef.