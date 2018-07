'Video opgedoken van mogelijke aanslag fietsers Tadzjikistan'

Het in eerste instantie als ongeval gemelde incident in Tadzjikistan, waarbij een auto was ingereden op een groep van 7 toeristen op de fiets, lijkt mogelijk ook om een aanslag te kunnen gaan. Dit melden diverse media maandag. Bij het incident vielen vier doden en drie zwaargewonden.

1 Nederlandse man (56) overleden, een Nederlandse vrouw (58) gewond

Zondag meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er die dag een groep fietstoeristen aangereden was door een auto. 'Een Nederlandse man is daarbij om het leven gekomen. Een Nederlandse vrouw (58) ligt gewond in het ziekenhuis. Families van de slachtoffers zijn geïnformeerd, Nederland zal waar nodig consulaire bijstand verlenen', zo liet het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag weten. De vier dodelijke slachtoffers zijn een Nederlander, twee Amerikanen en een Zwitser.

Navraag

'Nederland heeft naar aanleiding van de eerste berichten over het incident direct navraag gedaan bij de autoriteiten van Tadzjikistan. Dat gebeurde via onze ambassadeur in Kazachstan, omdat Nederland geen ambassade in Tadzjikistan heeft', aldus het ministerie.

Messen

Maandag komen er steeds meer berichten van lokale getuigen die hebben gemeld dat de inzittenden van de auto die inreed op de groep fietsers na de aanrijding uitstapten en met messen begonnen in te steken op de fietsers. Op internet is een video opgedoken van de mogelijke aanslag. Op de beelden in onderstaande video is te zien dat een auto tegen een persoon die al op de grond ligt aanrijdt.