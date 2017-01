Nederlanders kijken op rij minder porno

In 2016 stond Nederland nog op een 14e plek, maar uit deze recente cijfers blijkt dat we ons achter het scherm toch minder bezig houden met het kijken naar porno.

Toch blijft Nederland een belangrijke binnenkomer voor de pornosite. Dagelijks wordt de site door zo'n 38 miljoen mensen bezocht. Nederland behoort in de top 20 van grootste bronnen van het dagelijkse verkeer op de pornosite.

'Cartoonseks'

Opvallend noemt men het 'nieuwe' zoekgedrag van de Nederlanders. Zijn zoektermen als 'mom' en 'teens' nog altijd populair, de Nederlander blijkt steeds meer te zoeken naar 'cartoon'. Deze zoekterm steeg maar liefst met 46 procent. Volgens Dr Laurie van Pornhub heeft de stijging mogelijk te maken dat veel Nederlanders gamen en zich dus al in een fantasiewereld begeven. '''Seks' met cartoons kan daarvan een gevolg zijn''.

'Kerstdagen'

Uit cijfers blijkt tevens dat wij Nederlanders het liefst porno kijken tijdens de Kerstdagen. De maand januari blijkt de maand waarop de meeste Nederlanders het liefst porno bekijken. In juli komt vaak een dip omdat men dan liever buiten vertoeft.

Langer hangen

De meeste mensen in Nederland genieten Pornhub voor een gemiddelde van 8 minuten en 57 seconden . Dat is slechts één seconde van het wereldwijde gemiddelde van 8 minuten en 56 seconden. Andere Europese landen spenderen aanzienlijk meer tijd op de site. In het Verenigd Koninkrijk is het bijna een volle minuut langer op 9 minuten en 42 seconden , en de Italianen gaan voor een volledige 10 minuten en 43 seconden (op YouPorn ). Binnen Nederland , Noord-Holland en Zuid- Holland komt uit op de top op 9 minuten 18 seconden en 9 minuten respectievelijk 3 seconden. Mensen in Overijssel duurt ongeveer 40 seconden minder, met een kloksnelheid in 8 minuten en 39 seconden. Zijn ze sneller op de trekker, of doen ze gewoon weten wat hits ter plaatse beter? Vertel jij het me maar.

40 procent van de trafiek op Pornhub komt uit de Verenigde Staten. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië, gevolgd door Canada, India en Japan.