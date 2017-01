T-Mobile opent prijzenoorlog met voordelig abonnement

T-Mobile introduceert Go Unlimited EU, het enige echte tweejarige abonnement voor onbeperkt mobiel internet in Nederland, voor een vast bedrag van 35 euro per maand. Go Unlimited EU biedt onbeperkt de hoogste datasnelheid van T-Mobile via 4G in Nederland, onbeperkt bellen en sms’en in de EU en zestig dagen onbeperkt dataverbruik in de EU. Met Go Unlimited EU breekt T-Mobile opnieuw met bestaande conventies in de telecomwereld en het prijsniveau voor premium mobiel internet. Go Unlimited EU maakt deel uit van een compleet nieuw productaanbod van T-Mobile en is vanaf 16 januari beschikbaar voor zowel consumenten als bedrijven.