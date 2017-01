Plasterk tevreden over beveiliging websites overheid

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is tevreden over de beveiliging van websites van de overheid. Dit geeft hij als antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA-Kamerleden Astrid Oosenbrug en John Kerstens.

Beide Kamerleden stelde de minister de vragen naar aanleiding van een onderzoek van de Open State Foundation. Hieruit bleek dat een groot deel van de overheidswebsites geen beveiligde omgeving heeft om informatie te versturen zonder dat deze onderschept kunnen worden.

Volgens Plasterk is niet voor iedere website van de overheid een beveiligde omgeving nodig omdat deze louter dienen voor het verstrekken van informatie en geen persoonlijke gegevens vragen.

De minister neemt in de beantwoording van de vragen de website van het UWV. Uit het onderzoek van Open State Foundation blijkt dat er geen beveiligde omgeving is op deze website. Volgens Plasterk klopt dit niet omdat je bij het invullen van persoonlijke gegevens moet inloggen met je DigiD, waarna men automatisch in een beveiligde omgeving komt.

Een beveiligde verbinding op een website is te herkennen aan HTTPS in de website url en aan het groene slotje links boven de browser.