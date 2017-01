Politie waarschuwt ruim 20.000 e-mailaccounts voor cybercrime

De politie Eenheid Noord-Nederland verstuurt deze week een mail naar ruim 20.000 e-mailaccounts met het advies om de inloggegevens te wijzigen. Deze actie is een uitvloeisel van een cybercrime-onderzoek waarvoor 11 juli 2016 een 35-jarige inwoner van Leeuwarden is aangehouden op verdenking van computervredebreuk, oplichting en identiteitsfraude.

Bij de verdachte in dat onderzoek is computerapparatuur in beslag genomen. Daarop zijn duizenden inloggegevens van mensen aangetroffen. De politie weet dat er inloggegevens zijn gebruikt om online aankopen te doen op andermans naam, anderen op te lichten of accounts te krijgen op goksites. Of alle aangetroffen inloggegevens daadwerkelijk zijn misbruikt is niet te achterhalen. Desondanks adviseert de politie alle mensen waarvan de mailadressen op de computer van de verdachte zijn aangetroffen, hun inloggegevens te wijzigen.

Kans op phising mails

De mogelijkheid bestaat dat kwaadwillenden deze mailactie van de politie gaan misbruiken door het versturen van zogenoemde phising mails die doen voorkomen dat deze van de politie afkomstig zijn. Woordvoerder van de politie Noord-Nederland Sylvia Sanders zegt tegenover Blik op Nieuws dat ook zij daarover hebben nagedacht. ‘Mensen die een mail van de politie ontvangen hoeven niet op een link te klikken, maar krijgen alleen het advies op hun inloggegevens te wijzigen.’