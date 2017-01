SKO: Bijna 90 procent huishoudens heeft digitale tv-ontvangst

Van de Nederlandse huishoudens was 88% in 2016 voorzien van digitale tv-ontvangst. Het aantal huishoudens met connected-tv steeg in 2016 van 31% naar 37 %. Dat blijkt maandag uit de resultaten van de Media Standaard Survey (MSS) in 2016 die maandag door Stichting KijkOnderzoek (SKO) zijn gepubliceerd.

Digitale tv

De meeste huishoudens in Nederland hebben de mogelijkheid om digitaal televisie te kijken. De totale penetratie digitale Tv-ontvangst in 2016 is vergelijkbaar met 2015. Daarbinnen stijgt wel het percentage huishoudens met digitale televisie via internet van 13% in 2015 naar 18% in 2016.

Stijging connected-tv

Het percentage huishoudens met een televisie met directe toegang tot het internet stijgt verder van 31% naar 37%. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2015. In 2016 beschikt 37% van de Nederlandse huishoudens over een harddiskrecorder. Dit percentage is stabiel ten opzichte van vorig jaar. Wel daalde het aantal huishoudens dat in bezit is van een video- en een DVD-recorder met of zonder harddisk.

Het percentage Nederlanders met een mediacenter of dongle voor op de TV (bijvoorbeeld Apple TV, Chromecast, enz) is 12% in 2016. Dit is significant toegenomen tegenover 2015 (10,5%).

Helft Nederlanders heeft tablet, 81% heeft smartphone

De penetratie van smartphones onder Nederlanders van 13 jaar of ouder bedraagt 81% en die van tablets 58%. Het smartphonebezit is weer verder toegenomen. Dit was 75% in 2015. Net zoals vorig jaar beschikt het merendeel over een laptop (73%) of een desktop (44%).

Tv krijgt nog prominentere functie

Frans Kok ad interim directeur SKO zegt hierover: 'Voor Stichting KijkOnderzoek is de stijging van het aantal connected-TV’s een zeer relevant gegeven. Het Tv-toestel krijgt daarmee een nog prominentere functie in het huishouden en het is belangrijk om te meten wat daarop gebeurt. MSS is voor ons de belangrijkste bron om het bezit van Tv-apparatuur en connected devices te kunnen monitoren.'

Het onderzoek werd door Kantar TNS uitgevoerd in opdracht van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste mediabereiksonderzoeken. In 2016 zijn 6.060 huishoudens en 5.195 personen van 13 jaar en ouder ondervraagd.