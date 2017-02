'Democratie Nederland in gevaar door cyberaanvallen'

In een exclusief interview met EenVandaag zegt Bertholee: ‘Meerdere aanvallen, alleen al in het laatste half jaar hebben we enkele honderden pogingen gezien om bij iemand in de email te komen, om bij een bedrijf in de bedrijfsgegevens te komen. Het is een wedstrijd om er bovenop te blijven zitten.’

Volgens de AIVD baas probeert Rusland zelfs door te dringen tot geheime regeringsdocumenten via hackaanvallen. Bertholee zegt dat het duidelijk is dat vooral Rusland achter de hackaanvallen zit. Stappen tegen zulke landen is zinloos.

Bertholee: ‘Dan praat je over verslagen uit de boezem van de regering, beraadslagingen in een overheidsinstelling. Ik vind dat een gevaar voor onze democratie. Het gevaar is tweeledig: het gevaar is dat zij zich bemoeien en beïnvloeden hoe ons parlement zou kunnen werken, of hoe onze overheid beslissingen neemt. Dat is de ene kant. De tweede kant is dat zij bedrijfsgeheimen, economische geheimen weghalen en daarmee het economisch verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven aantasten.’