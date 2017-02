Advocaat Patricia Paay laat seksfilmpjes verwijderen

Op de beelden, die nog steeds op het internet rondgaan, is Paay naakt te zien in een groot bad terwijl ze op haar haar knieën zit. Voor haar staat een man met zijn geslachtsdeel in opgewonden toestand. Vermoedelijk maakt de man de video, onduidelijk is wie de man is.

Vorige week maakte Paay zelf bekend dat er filmpje in omloop is waarop de diva te zien is. Volgens haar advocaat werd de ster ermee gechanteerd. Vandaag werden de beelden online gezet op Twitter, de website GeenStijl deelde de beelden ook op de site.

Op GeenStijl is het de tweet met het filmpje inmiddels verwijderd.

Kort geding

De advocaat van Paay laat in een reactie weten dat GeenStijl gesommeerd is de beelden te verwijderen. Zo niet, dan zal bij gebreke waarvan rechtsmaatregelen zullen volgen."

Als wij bij BlikopNieuws achter de schermen kijken waarna bij ons wordt gezocht, dan is dat op Patricia Paay.