Denk zet nepprofielen op sociale media in

Om de politieke beweging Denk te steunen zijn voor de partij ‘Internet-trollen’ actief. Doel van die trollen is om via nep-accounts op Facebook en Twitter de partij te steunen en tegenstanders aan te vallen.

Uit onderzoek door het NRC blijkt dat de betrokken ‘trollen’ onderling communiceren in meerdere WhatsAppgroepen waarin medewerkers en politici van Denk deelnemen. De partij van Kuzu en Öztürk is omstreden omdat zij verdachtmakingen de wereld in sturen over andere politici van buitenlandse afkomst. Ook het knippen en plakken van filmpjes op Youtube is Denk niet vies van.

Volgens het NRC zijn er voor Denk minimaal 20 nepprofielen op Twitter en Facebook actief. Gezamenlijk zouden de profielen minsterns 1.636 berichten en 2.171 likes hebben geplaatst ten gunste van de campagne van Denk. Deze bevindingen worden door meerdere experts bevestigd.