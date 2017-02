Schippers vindt haatdragend twitteren gelijk aan stenigen

Minister Schippers van Volksgezondheid sprak van de ‘Preek van de Leek’ uit in de Paaskerk in Baarn. Hierbij vergeleek zij de harde uitlatingen op sociale media met het stenigen van mensen.

'Wij stenigen niet. Wij twitteren gewoon wat in ons opkomt. Wie het niet met ons eens is, die kan geen goede intenties hebben. Die is een racist en dom. Of een zakkenvuller en wegkijker’, aldus Schippers.

Schippers noemde als voorbeeld tweets met beschuldigingen, extreme en racistische uitlatingen. ‘Ik zou willen zeggen: spreek eens met de mensen met wie je het radicaal oneens bent.’

