Nederlanders kopen online voor 20,16 miljard euro in 2016

Nederlandse consumenten hebben in 2016 voor € 20,16 miljard euro uitgegeven bij webwinkels die online producten en/of diensten verkopen. De online bestedingen stijgen hiermee met 23% ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral de online bestedingen aan schoenen & lifestyle-producten, IT en food/nearfood lieten dit jaar een forse stijging zien. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en in samenwerking met PostNL.

n het vierde kwartaal (Q4) van 2016 gaven Nederlandse consumenten online aanzienlijk meer uit. In totaal heeft 82% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder in Q4 een of meerdere online aankopen gedaan, goed voor € 6,15 miljard aan online bestedingen. Online groeit hiermee in Q4 met 27% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Deze groei ligt in Q4 hoger dan in de drie kwartalen daarvoor. Bij elkaar opgeteld passeren de totale online bestedingen over heel 2016 hiermee de grens van € 20 miljard.

Online belangrijkste drijfveer achter groei detailhandel

Wanneer er naast de online ontwikkelingen wordt gekeken naar de ontwikkeling van de uitgaven in de fysieke winkelstraat, is te zien dat de offline consumentenbestedingen aan producten in 2016 nagenoeg stabiel zijn gebleven (-1%). De substantiële groei van het online kanaal is hiermee dus direct de grootste drijfveer achter de groei van de totale consumentenbestedingen in de detailhandel.

Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org: “De onverwacht forse groei van online bestedingen aan producten in 2016 is exemplarisch voor het in rap tempo veranderende consumentengedrag. Online winkels, inclusief de webwinkels van veel fysieke winkels en winkelketens, profiteren hiervan. Zetten we de bestedingen aan online gekochte producten af tegen de totale consumptieve bestedingen aan detailhandelsgoederen van € 97,2 miljard in 2016 (bron: CBS), dan bedraagt het online aandeel van € 11,0 miljard inmiddels 11,3% (was 8,9% in 2015). De opkrabbelende cijfers in de detailhandel (+2,4%, bron: CBS) in 2016 worden dus in belangrijke mate bepaald door stijgende online verkopen van (web)winkels.”