CIA misbruikt smartphone en televisies voor afluisteren

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA gebruikt slimme televisies en smartphones om gebruikers af te luisteren. Dit meldt WikiLeaks die claimt documenten in handen te hebben over de activiteiten van de inlichtingendienst.

Daarnaast zou de CIA beveiligingsproblemen van apps als WhatsApp, Signal en Telegram gebruiken om te kunnen tappen. Hoewel de berichtenservice de chats versleuteld verstuurd, kan men doormiddel van een virus op de telefoon dit omzeilen. Tevens zouden er lekken in Android en iOS hebben gevonden.

Niet alleen telefoons werden door de CIA gebruikt, ook smarttelevisies zouden gebruikt worden om gesprekken af te luisteren. Volgens WikiLeaks zou dit zelfs kunnen wanneer de televisie uit staat. Het gaat hierbij om smarttelevisies van Samsung waar een virus van de CIA was opgezet.

Ook auto’s zouden doelwit zijn van de CIA. De geheim dienst zou onderzocht hebben naar de mogelijkheden hiervan. Of hier ook gebruik van is gemaakt is niet bekend.

De klokkenluiderssite heeft 8500 documenten online gezet en heeft belooft nog meer onthullingen te doen.