Digitale zorgen voor senioren ondanks inhaalslag

Steeds meer senioren maken gebruik van het internet. Zij zijn actief op Facebook, regelen hun bankzaken via internet en doen digitaal belastingaangifte. Dat is goed nieuws, want onze samenleving digitaliseert in rap tempo. Toch blijven er ook zorgen over de digitale aansluiting van senioren, stelt seniorenorganisatie KBO-PCOB

In vergelijking met drie jaar geleden hebben senioren een inhaalslag gemaakt op het gebied van digitale vaardigheden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 2000 ouderen dat KBO-PCOB liet uitvoeren. Tegelijkertijd geeft een grote groep online senioren aan dat zij basisvaardigheden missen om internet ten volle te benutten. Ruim een derde van de online senioren is bijvoorbeeld niet in staat om een gemaakte foto op te slaan op hun computer en vervolgens te uploaden. Een actie die bij veel aanvraagprocedures vereist is, van bijvoorbeeld een kortingskaart. Ook het herkennen van correcte internet- en e-mailadressen geeft bij vier van de tien senioren regelmatig problemen.

Senioren worden net als iedereen in toenemende mate afhankelijk van internet. Door de recente decentralisatie van zorgtaken bijvoorbeeld, moeten zij hun zorg en ondersteuning voor een groot deel via de gemeente regelen. Gemeenten kiezen hierbij steeds vaker voor aanvragen via de digitale snelweg. Een zekere mate van digitale basisvaardigheden is hierbij een vereiste.

Slechts twee van de tien online senioren verwachten dat ze in de toekomst alle internetontwikkelingen kunnen bijbenen. De helft denkt dat dit steeds moeilijker wordt, en bijna vier van de tien senioren gaan ervan uit dat er een moment komt waarop ze internet niet meer kunnen gebruiken. De senioren uit deze laatste groep verwachten dat ze gemiddeld op hun 85ste niet meer in staat zullen zijn om online te gaan.

Het volgende kabinet doet er goed aan om de internetpositie van senioren goed in ogenschouw te nemen en te zorgen dat iedereen zich aangesloten voelt, vindt KBO-PCOB. Zeker ook gezien het gegeven dat 1,2 miljoen senioren nog helemaal geen internetaansluiting hebben. Dat zorgt bij velen voor een onwenselijk gevoel van vervreemding en kennisachterstand. KBO-PCOB staat een samenleving voor, waarin digitaal en analoog elkaar niet uitsluiten maar hand in hand gaan. Een hele uitdaging voor ons allemaal.