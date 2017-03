NL-ix gaat de R_iX nieuw leven inblazen bij The Datacenter Group

NL-ix gaat de R_iX (Rotterdam – The Hague Internet Exchange) nieuw leven inblazen. Dat maakte de Nederlandse internet Exchange onlangs bekend. Hoewel de R_iX onder dezelfde naam doorgaat, heeft NL-ix alle activiteiten van het Rotterdamse bedrijf inmiddels overgenomen. Deze overname betekent tegelijkertijd dat de R_iX haar datacentercapaciteit uitbreidt naar The Datacenter Group (TDCG) in Delft.

In de nieuwe rol versterkt R_iX de geografische redundancy en robuustheid van de snelgroeiende Internetsector die in Nederland nu al goed is voor 7,6% (€ 110 miljard) van het Bruto Nationaal Product en inmiddels 330.000 banen oplevert. Deze industrie, die hiermee de Rotterdamse Haven en Schiphol inmiddels voorbij is gestreefd en naar verwachting met 6% per jaar groeit, is van groot belang voor de Nederlandse economie.

Potentie van metropoolregio Rotterdam - Den Haag

“Het uitwisselen van verkeer gebeurt momenteel voor het grootste deel in en rondom Amsterdam”, zegt Jan Hoogenboom, oprichter van NL-ix. “En gezien het enorme en groeiende economisch belang van deze sector moeten we ons daar zeker zorgen om maken. Aansluitend op de resilience en redundancy uitgangspunten waar het Internet op gebaseerd is, moeten we peering en interconnectie geografisch beter spreiden en dubbel uitvoeren. Wij geloven sterk in de potentie van de regio Rotterdam en Den Haag. Het is dan ook logisch dat we met deze overname en een verstevigde herlancering van de R_iX daaraan willen bijdragen.”

Stimuleren van groei in de Nederlandse economie

TDCG omarmt de komst van de R_iX. Bijna alle ogen zijn van oudsher gericht op Amsterdam. In ICT-rapporten wordt de hoofdstad vaak genoemd als interessante vestigingslocatie voor IT-bedrijven. Doel van de internet exchange is om niet alleen waarde te bieden door internationale peering en andere interconnectie diensten aan te bieden, maar ook door de kosten op nationaal interconnectie verkeer te verlagen.

Siemon van den Berg, CEO van The Datacenter Group: “De metropoolregio Den Haag-Rotterdam beschikt over veel groeipotentie. Ons datacenter in Delft heeft in verhouding met ons datacenter in Amsterdam de snelste groei doorgemaakt in de afgelopen vijf jaar. Je kan stellen dat de Amsterdamse datacentermarkt redelijk verzadigd is. Wij zijn daarom verheugd over de heropening van de R_iX. Wij voorspellen dat de groei in deze regio alleen nog maar verder zal toenemen.”