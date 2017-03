BREIN zet illegale downloadsite oeshare op zwart

Shared directory

Gebruikers zijn onderdeel van een netwerk via een shared directory en downloaden de bestanden van elkaars computer. eDonkey was de opvolger van KaZaa (Fasttrack) dat weer de opvolger van Napster was en kende zo’n 10 jaar geleden haar grootste populariteit.

'Stekker eruit'

Zelf werd eDonkey weer opgevolgd door BitTorrent dat grotere audiovisuele bestanden sneller kon behandelen. Op last van Stichting BREIN heeft nu ook de laatste Nederlandse eDonkey website oeshare de stekker eruit getrokken. Op de website valt inmiddels in een bericht te lezen dat de site is gesloten op last van stichting BREIN vanwege (faciliteren van) inbreuk op auteursrecht en naburige rechten.