'Aantal tv-aansluitingen blijft verder dalen'

In 2016 is de Nederlandse televisiemarkt met 0,8 procent gedaald naar 7,4 miljoen aansluitingen, waarbij de groei van digitale televisie onvoldoende was om de daling van analoge tv-aansluitingen te compenseren. dit meldt Telecompaper woensdag.

'Tegelijkertijd groeide de omzet uit televisiediensten, zoals tv-abonnementen voor consumenten en kleine zakelijke afnemers, met 4,3 procent naar 1,79 miljard euro. De omzetgroei is vooral het gevolg van prijsverhogingen van KPN en Ziggo in juli 2016', zo blijkt uit het recente kwartaalrapport van Telecompaper over de Nederlandse televisiemarkt. Het is het tweede jaar op rij dat de televisiemarkt daalt.

Ziggo en KPN

Ziggo eindigde 2016 met 61 procent van de televisie-omzet, 2,1 procentpunten minder dan in 2015. KPN kwam uit op 26,1 procent van de televisie-omzet, 1,4 procentpunten meer dan in 2015. In aantallen klanten gerekend heeft Ziggo een marktaandeel van 53,6 procent, dat is 1,1 procentpunt minder dan in 2015. Ook hier is KPN de nummer twee, met 31, 4 procent nadat er in 2016 1,2 procentpunten bijkwamen.

Verwachtingen

De omzet groeit de komende jaren niet meer, verwacht Telecompaper. De trends wijzen op een gemiddelde jaarlijkse daling aan van 0,1 procent in de jaren tot 2021. Tot 2019 groeit de omzet nog, maar die daalt daarna weer, tot 1,79 miljard euro in 2021.

De verwachte omzetdaling zal vooral komen doordat steeds meer mensen besluiten om geen tv te nemen of hun tv abonnement op te zeggen, zo blijkt uit het rapport van Telecompaper. De zogenaamde cord-nevers en cord cutters kijken dan tv en video via internet. Tot en met 2021 verwacht Telecompaper dat het aantal abonnees met gemiddeld 1,1 procent per jaar daalt.