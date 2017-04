The Datacenter Group Amsterdam wordt nieuwe locatie voor AMS-IX

Groeiende vraag naar netwerkcapaciteit

Onlangs werden tijdens een feestelijke bijeenkomst de meerjarencontracten tussen de CEO’s van beide organisaties ondertekend. De twee partijen bundelen hiermee hun krachten en zorgen zo voor een nog breder aanbod in de zoektocht naar een datacenter met AMS-IX connectiviteit.

Partnership tussen AMS-IX en TDCG

TDCG zal ook de klanten in hun datacenter in Delft de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de AMS-IX POP die zich in Amsterdam bevindt. Job Witteman, CEO AMS-IX, licht het partnership toe: “We zien dat de Nederlandse digitale infrastructuur enorm sterk blijft groeien. De Nederlandse datacentermarkt is zelfs de sterkst groeiende markt in Europa. Als neutrale speler willen wij onze aanwezigheid verspreiden over meerdere datacenters. Dit past in de filosofie van het AMS-IX model: we geloven in samenwerken in een collaboratieve setting met andere partijen. Op deze manier versterken we al ruim twintig jaar de digitale infrastructuur in Nederland en de wereld.”

Siemon van den Berg, CEO van TDCG vult Witteman aan: “We zijn niet alleen trots dat AMS-IX ons datacenter als veertiende POP heeft uitgekozen, het is ook een goede ontwikkeling dat er AMS-IX locaties blijven bestaan in datacenters met Nederlandse eigenaren. De vraag naar datacentercapaciteit is in de afgelopen jaren explosief toegenomen. Deze trend zal zich ook de komende jaren voortzetten. Hiermee neemt de vraag naar betrouwbare en hoogwaardige connectiviteit ook toe. De aansluiting van AMS-IX geeft onze dienstverlening een nieuw elan. Zowel onze nationale als internationale klanten krijgen nu toegang tot de wereldwijde en uitmuntende peering-infrastructuur van AMS-IX.”