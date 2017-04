Politie gaat samenwerking met UvA aan voor analyseren in beslag genomen data

De politie en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan structureel samenwerken om grote hoeveelheden in beslag genomen data in opsporingsonderzoeken te kunnen analyseren. Drie promovendi van de UvA gaan hun promotieonderzoek uitvoeren bij de politie om zo kennis uit hun promotieonderzoek direct toe te passen in de operatie.

Twee promovendi komen in dienst bij de Landelijke Eenheid en één komt in dienst bij de Eenheid Amsterdam. Het onderzoek richt zich onder andere op de analyse van heel grote en gevarieerde hoeveelheden data waar men in een opsporingsonderzoek mee te maken heeft zoals foto’s, teksten en video’s.

Snelle analyses

Theo van der Plas, programmadirecteur digitalisering en cybercrime van de politie: ‘Om snelle analyses mogelijk te maken, moeten programma’s worden ontwikkeld. Deze kunnen de rechercheur ondersteunen om te begrijpen wat de betekenis is van die informatie/data. Het is van groot belang om relaties te kunnen leggen, afwijkende patronen te vinden en de grote berg informatie samen te vatten zodat een rechercheur snel de belangrijkste informatie kan zien. Uiteindelijk profiteren veel politieonderzoeken daarvan’.

Uitdagingen

Het gaat om een samenwerkingsverband tussen de politie en het Instituut voor Informatica van minimaal vier jaar. Marcel Worring directeur van het Instituut voor Informatica: ‘Onze onderzoekers houden zich onder andere bezig met kunstmatige intelligentie en analyse van tekst en beeld. In deze samenwerking kunnen we onze technieken inzetten voor de complexe data en vragen die de politie heeft. De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk levert de politie nieuwe mogelijkheden op voor de rechercheur terwijl het voor ons nieuwe wetenschappelijke uitdagingen biedt’.

Slechts het begin

Het instituut werkt al jaren met de politie samen, onder meer bij de bestrijding van kindermisbruik en het zoeken op internet naar informatie die relevant is voor de opsporing. Worring: ‘Dit waren altijd losse projecten. Het is fantastisch om dit nu op een structurele manier voort te zetten. En hopelijk is dit slechts het begin. In Amsterdam Data Science, een samenwerking tussen het CWI, HvA, VU en UvA, zijn er nog vele andere onderwerpen die voor de politie interessant zouden kunnen zijn’.

Structurele samenwerking

Volgens Van der Plas is structurele samenwerking met de wetenschap noodzakelijk om in te springen op de meest recente ontwikkelingen. ‘Bovendien kunnen we hiermee de kennisontwikkeling bij de politie versnellen als het gaat om de digitalisering van de samenleving. Het is ook een mooie manier om nieuwe talenten te ontdekken’.

De werving van de drie promovendi gaat binnenkort van start.