Nederlandse parkeergarages ook getroffen door wereldwijde cyberaanval

Het Britse parkeerbedrijf Q-Park, dat ook vestigingen in Nederland heeft, is getroffen door de wereldwijde aanval met ransomware. Dit meldt het bedrijf op Twitter

Bij parkeergarages over het hele land verspreid, konden mensen niet meer betalen. De meldingen komen onder meer uit Ede, Hoofddorp, Gouda, Veenendaal en Rotterdam, zo schrijft RTL Nieuws. Het is de eerste keer dat een groot bedrijf in Nederland getroffen wordt door een wereldwijde virus-aanval.

Computersystemenin in meer dan 99 landen worden sinds zaterdag geïnfecteerd met ransomware. Criminelen wisten tienduizenden computers met het programma WannaCry, dat de toegang tot de pc afsluit, te infecteren via lekken in et besturingsststeem. Wie weer bij zijn bestanden wil komen, kan 300 dollar in bitcoins ovemaken. Aanvankelijk leek Nederland gespaard te blijven van de virus-aanval.

Software-aanval wake-upcall voor Nederland

Wereldwijd werden veel bedrijven en organisaties getroffen door de aanval. Om de problemen met de getroffen computers van parkeergarages op te lossen zijn monteurs naar de getroffen garages gestuurd, zo laat een woordvoerder van Q-Park aan RTL Nieuws weten. Om alles weer te laten functioneren moesten de betaalautomaten gereset worden. In 99 landen zijn computers van bedrijven, banken en ziekenhuizen nu geïnfecteerd door de virus-aanval. Volgens internetexperts zal dat nog wel vaker gaan gebeuren. Zo zegt Bart Jacobs, lid van de Cyber Security Raad en hoogleraar computerbeveiliging, zaterdagavond in Nieuwsuur dat deze grote, internationale gijzelsoftware-aanval van afgelopen vrijdag is een wake-upcall voor Nederland.

Ook sluizen

Zo'n aanval kan ook Nederland plat leggen. Daarbij gaat het volgens Jacobs niet alleen om een bovenstaande zaak als parkeergarages, andere financiële systemen en de elektriciteitsvoorziening.Hij denkt ook aan het openen van sluizen.