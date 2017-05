Topman Europol vreest maandag nieuwe wereldwijde cyberaanval

Volgens Europol zijn er tot nu toe in zeker 150 landen zo'n 200.000 mensen en bedrijven gedupeerd door de enorme cyberaanval, die vrijdag begon en de Europese politieorganisatie denkt dat het eind ook nog niet in zicht is.

De aanval is dus omvangrijker dan gedacht.

Groeiende dreiging

Europol-directeur Rob Wainwrigh in het ITV-programma Peston on Sunday: 'We hebben te maken met een groeiende dreiging. Het aantal gedupeerden blijft maar stijgen en ik hou mijn hart vast voor wat er morgenochtend gebeurt, als in veel landen mensen weer aan het werk gaan en in bedrijven en kantoren hun computer aanzetten.' Volgens Wainwright was de aanval uniek in die zin dat de ransomware werd gebruikt in combinatie met een worm: het virus verspreidde zich automatisch. Met alle grote gevolgen van dien.

Fout in aanvalsprogramma

Een 22-jarige cyberdeskundige die de aanval dit weekend bij toeval wist te neutraliseren twittert dat tot nu toe veel ellende is voorkomen doordat in de eerste versie van het 'aanvalsprogramma' WannaCrypt een fout zat. Maar als die in versie 2.0 wordt hersteld, liggen volgens hem meer problemen op de loer

MalwareTech @MalwareTechBlog op Twitter: Version 1 of WannaCrypt was stoppable but version 2.0 will likely remove the flaw. You're only safe if you patch ASAP.