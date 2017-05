Computer politie gaat plek en tijdstip misdaad 'voorspellen'

Wereldwijd uniek

'Door de inzet van CAS werkt de politie gerichter, wat kan leiden tot minder criminaliteit', aldus de politie. Na de ontwikkeling van het systeem in Amsterdam in 2014 en een pilot in vier politie-eenheden, gaan ruim 90 basisteams met CAS werken. Uniek in de wereld dat een nationaal politiekorps 'predictive policing' landelijk inzet.

Rasterkaart Nederland

Het systeem laat op een rasterkaart van Nederland in vakjes van 125 bij 125 meter zien op welke plaatsen en op welk moment de kans het grootst is dat misdrijven plaatsvinden.

'Hot Times' en 'Hot Spots'

Reinder Doeleman, chef Dienst Regionale Informatie Organisatie bij de eenheid Amsterdam: 'Het systeem kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de criminaliteit in Nederland. Aan de hand van de prognoses van 'Hot Times' en 'Hot Spots' kan de politie haar capaciteit effectief inzetten'.

'Dit helpt preventief, maar kan ook reactief, waarbij de politie de daders op heterdaad in hun kraag vat. Het gaat er niet om hoeveel boeven we vangen maar hoeveel criminaliteit we voorkomen. Op deze manier gaan we spaarzaam om me de mensen en middelen die we als politie hebben', aldus Doeleman.

'Predicive policing'

Dick Willems en Rene Melchers, vanaf het begin nauw betrokken bij het project, zijn verheugd dat het systeem nu zijn weg vindt binnen de Nationale Politie. Hiermee is weer een stap gezet in de richting van 'predicive policing' en het meer informatie gestuurd inzetten van politiepersoneel en -middelen. De pilot vond plaats in basis-eenheden in Den Haag, Noord-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Holland.