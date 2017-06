Politie waarschuwt voor belletje van ‘’Microsoft-medewerker’’

Maar liefst 800 mensen werden in de eerste helft van dit jaar de dupe van oplichting via de zogenoemde ‘’Microsoftscam’’. In heel 2016 waren het er 1100. Vanuit het buitenland belt een Engelssprekende ‘’Microsoft-medewerker’’ die zogenaamd computerproblemen wil verhelpen. In totaal zijn slachtoffers honderdduizenden euro’s kwijt. Eén slachtoffer ging voor meer dan 70.000 euro het schip in. Wordt u gebeld door een Microsoft-medewerker: hang direct op!

De gesprekken verlopen vaak hetzelfde: een Engelssprekende beller, vaak met een licht Indiaas accent, stelt zich voor als Microsoftmedewerker. ‘‘Er zijn problemen met uw computer. Wij willen die graag voor u oplossen.’’ Het is de begin van een oplichtingspoging die al veel mensen geld heeft gekost.

Verschillende methodes

Een veel voorkomende methode is om slachtoffers software te laten installeren. Daarmee neemt de oplichter de computer over om de problemen zogenaamd te verhelpen. Voor de ‘’werkzaamheden’’ vragen de oplichters veel geld, bijvoorbeeld in de vorm van iTunes-tegoedkaarten. Soms verschaffen de oplichters zich toegang tot internetbankieren en maken dan geld over van de rekening van het slachtoffer. Het vermoeden is dat er meerdere criminele groepen met deze vorm van oplichting bezig zijn. De methodes kunnen dus verschillen.

Hang direct op!

Microsoft belt klanten nooit zomaar op. Stelt iemand zich voor als Microsoft-medewerker, ga dan niet op de vragen in, maar hang direct op. En doe altijd aangifte als je tóch het slachtoffer wordt van deze vorm van oplichting. Want hoewel het opsporen moeilijk is doordat de oplichters vanuit het buitenland opereren, gebruik maken van niet te traceren telefoonnummers en van software die geen sporen achterlaat, helpt een aangifte. De politie krijgt zo inzicht in hun werkwijze. ‘Daarmee kunnen we mensen waarschuwen om zo de oplichtingspraktijken te verstoren’, legt cyberspecialist Rob van Bree uit. ‘Er voor zorgen dat veel mensen van deze vorm van oplichting op de hoogte zijn en dus voorkomen dat er meer slachtoffers vallen, is vele malen effectiever’, aldus Van Bree. ‘En het voorkomt het een hoop leed.’

Weerbaarheid

Afgelopen woensdag presenteerde het National Security Center het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN 2017). Eén van de bevindingen daarin is dat de weerbaarheid van Nederlanders achterblijft bij de groeiende dreiging. De ‘’Microsoftscam’’ is daar een voorbeeld van. Deze vorm van cybercrime bestaat al sinds 2009 met een steeds iets veranderende werkwijze. ‘De recente toename van het aantal aangiften laat zien dat mensen daar helaas nog steeds onvoldoende weerbaar tegen zijn’, aldus Van Bree.