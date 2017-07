'Computervirus' blijkt onweersvliegje

Het eerste wat je doet als je het ziet is schrikken en denken 'ojeeh mijn computer is besmet met een virus'. Uw redacteur dacht vrijdag te maken te hebben met een heus computervirus toen hij een heel klein zwart beestje op zijn computerscherm zag kruipen.

Dooddrukken met vinger

Als eerste reactie probeer je met je vinger het 'beestje' dood te drukken maar dat lukte niet. Hierdoor bekroop de angst toch echt te maken te hebben met een computervirus. Iedereen kent wel de mails waarin een klein soort zwart torretje met 6 pootjes dwars door de e-mail over je scherm lijkt te kruipen. Toch was dit anders omdat het verschijnsel een stuk kleiner was. Hooguit 5 beeldschermpixels lang en 1 pixel breed.

Vergrootglas

Maar het rare was wanneer je met een vergrootglas ging kijken dat bij het maken van de bochten het 'diertje' niet een recht streepje bleef maar iets krom boog. Dit kon dus geen 'digitaal' fenomeen zijn want dan had je aan de pixelblokjes moeten zien dat ze 'getrapt' zouden verlopen maar dat was hier dus niet het geval.

Ertussen

Het minuscule kleine zwarte streepje leek dus niet op het beeldscherm te worden geprojecteerd maar er zat ook niets op de buitenzijde van het beeldscherm want het was niet met de vinger aan te raken.

Gegoogled

Na wat te hebben gegoogled bleek de oplossing toch verrassend. Het ging hier om een minuscuul klein beestje trips genoemd dat zich tussen de afscherming van het lcd-scherm en de monitor had weten te wurmen. Niet opmerkelijk zo las uw redacteur omdat deze beestjes zo klein zijn dat ze niet veel ruimte nodig blijken te hebben.

'Vereeuwigd'

Opgelucht dat het 'slechts' een onweersvliegje was en geen computervirus met de nodige bijkomende ellende kon uw redacteur zijn werk weer vervolgen. Nu maar afwachten hoe lang het duurt voor het beestje de geest geeft en hopelijk is dat dan niet als het precies in het midden van het computerscherm zit en zich op deze manier 'vereeuwigd' en altijd zichtbaar blijft, zul je net zien...........