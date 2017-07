Politie opent database met tienduizenden gehachte e-mailadressen

Nederlanders kunnen vanaf vandaag zelf checken of zij zijn gehackt door criminelen. De politie heeft tienduizenden Nederlandse e-mailadressen, wachtwoorden en gebruikersnamen in beslag genomen en in een speciale database gestopt.

De politie mag gehackte gebruikers niet zelf benaderen en heeft daarom een publiekstoegangkelijke database geopend waar men dit zelf kan controleren. De gegevens zullen aangevuld worden als de politie op nieuwe gegevens stuit.

De politie in Nederland is als eerste met een landelijke database waarin men gegevens openbaar stelt voor het publiek. Wanneer het e-mailadres voorkomt in de database is meestal het wijzigen van het wachtwoord voldoende.

Via deze link kunt u de database van de politie vinden