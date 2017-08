We belden en surfden recordaantal van 185 miljard MB's weg

Wij Nederlanders hebben vorig jaar voor een recordaantal aan data weggebeld en gesurfd. Met elkaar werd er over heel 2016 in totaal 185 miljard MB verbruikt, een stijging van 63% ten opzichte van 2015 en een stijging van meer dan 500% ten opzichte van 2013.

Dit blijkt uit de Telecommonitor 2016 die de Autoriteit Consument & Markt dinsdag heeft gepubliceerd. Consumenten blijven hun mobiele telefoon meer en meer gebruiken om te bellen en om te surfen maar het aantal sms’jes blijft afnemen.

De hoeveelheid gebruikte mobiele data blijft toenemen.

Meer opvallende trends op het gebied van internet, telefonie en televisie in de afgelopen vier jaar zijn dat consumenten meer en grotere bundels afnemen en steeds meer internet van zeer hoge snelheid.

Verder ziet de ACM een sterke toename van aansluitingen voor internet of things Vooral mobiele aanbieders zonder eigen netwerk groeien sterk. De marktaandelen consumentenmarkt voor internet blijven verder stabiel.

Consumenten nemen meer en grotere bundels af

Meer en grotere bundels zijn een vaste waarde geworden in telecomland. Consumenten nemen steeds vaker een combinatie van diensten als internet, televisie, vaste telefonie en mobiel in één pakket af.

Het aantal huishoudens dat eind 2016 een bundel afneemt is gegroeid tot bijna 6,5 miljoen. In 2016 is het aantal huishoudens dat een vier-in-één-bundel afneemt, met 190.000 aansluitingen gegroeid (31%) tot bijna 800.000. Het aantal drie-in-één-bundels is in 2016 met 245.000 aansluitingen gegroeid (6%). Het aantal twee-in-één-bundels is met 187.000 aansluitingen gedaald (-12%).

Consumenten nemen steeds meer internet van zeer hoge snelheid af

Snel internet is voor consumenten steeds gewoner geworden. In 2016 was een op de drie consumentenaansluitingen een supersnelle aansluiting van meer dan 100 Mbps. Eind 2013 betrof dit percentage slechts 9%. Het aantal langzame aansluitingen van minder dan 10 Mbps is in 2016 gedaald tot 2% van alle aansluitingen. In 2013 kende nog 31% van de aansluitingen een snelheid van minder dan 10 Mbps.

Sterke toename van aansluitingen voor internet of things

Op de mobiele markt is het aantal aansluitingen voor apparaten die communiceren via internet sterk aan het toenemen. Het gaat dan om simkaarten met een 097-nummer voor zaken als vuilnisbakken, alarmsystemen en rookmelders. Het aantal simkaarten voor apparaten die communiceren via internet is gestegen van ruim 1,2 miljoen eind 2013 tot bijna 4 miljoen eind 2016.

Vooral mobiele aanbieders zonder eigen netwerk groeien sterk

In 2016 is het aantal mobiele bundels (abonnementen met data en bellen) sterk toegenomen, van 12,64 miljoen in 2015, naar 13,83 miljoen in 2016 (+ 9%). Op post- en prepaid diensten hebben vooral de aanbieders zonder eigen mobiel netwerk in 2016 groei doorgemaakt. Zij kopen toegang in bij één van de vier partijen met een eigen netwerk. Het aantal post- en prepaid aansluitingen van deze partijen is in 2016 met 19% gestegen. Bij de vier mobiele aanbieders met een eigen netwerk was de groei met 2,5% een stuk lager.

Marktaandelen consumentenmarkt voor internet stabiel

Sinds UPC en Ziggo in 2014 zijn gefuseerd, zijn de marktaandelen op de consumentenmarkt voor internet constant gebleven. De afgelopen drie jaren hebben KPN en Ziggo allebei een stabiel en vergelijkbaar marktaandeel van ongeveer 40-45%. Naast deze twee partijen heeft Tele2 de laatste jaren een klein maar stabiel marktaandeel van tussen de 0-5% weten te behouden.

De overige partijen hebben in de afgelopen jaren een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 5-10%. KPN moet andere partijen toegang verlenen tot zijn vaste netwerk. Dit vaste netwerk is gereguleerd. Het aandeel van partijen die hiervan gebruik maken is ongeveer 5-10%.