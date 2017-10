Campagne voor referendum tegen sleepwet

Dit weekend zijn leden van de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, in Den Haag de straat opgegaan om campagne te voeren voor het referendum over de zogenoemde Sleepwet. Deze wet, ook wel de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten genoemd, geeft de overheid meer macht om digitale informatie te verzamelen en te bewaren, ook van burgers die niet verdacht worden van een strafbaar feit.

Gekleed in ‘007’-outfits, compleet met oortjes en zonnebrillen, liepen de Jonge Democraten door de straten van Den Haag om mensen op te roepen een handtekening te zetten voor het referendum. ‘Het is ongelofelijk belangrijk dat we ons als samenleving uitspreken tegen dit onderdeel van de wet’, zegt landelijk voorzitter Kevin Brongers. ‘Wij vinden het onacceptabel dat de inlichtingendiensten straks al jouw communicatie kunnen inzien, zonder dat dit effectief de veiligheid vergroot. Privacy is een belangrijk recht’.

De Jonge Democraten voeren deze week nog verder campagne door de rest van het land. Zowel in Deventer, Leeuwarden, Utrecht, Maastricht als Nijmegen gaan mensen ‘geheim agenten’ op straat tegenkomen. 16 oktober moeten alle handtekeningen binnen zijn bij de Kiesraad. Als het lukt om 300.000 handtekeningen te verzamelen, komt het referendum er. Waarschijnlijk zal het referendum samenvallen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Kevin Brongers hoopt dat dit gaat lukken: ‘De Jonge Democraten zien referenda als een uitstekende manier om de bevolking de kans te geven zich uit te spreken over zaken die hen diep raken. Dit is zo’n geval!’. Digitaal ondertekenen van het referendumverzoek kan op sleepwet.nl