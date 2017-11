Feestdagen is kassa voor malafide websites

Vaak gaat het om webwinkels die populaire producten verkopen zoals spelcomputers, foto-, film,- en audioapparatuur, maar ook GSM’s en tablets.

Dergelijke websites maken in een week tijd soms 150 tot 200 slachtoffers. De politiemensen van het LMIO investeren extra capaciteit in de komende feestmaanden, om deze malafide websites zo snel mogelijk te detecteren en offline te krijgen. Hierbij wordt samengewerkt met andere partijen die zich eveneens sterk maken voor het uitbannen en terugdringen van deze vorm van fraude. Samen met o.a. banken, keurmerkorganisaties, SIDN, Fraudehelpdesk, maar ook met radio- en televisieprogramma’s zoals Kassa, Radar en AVRO TROS Opgelicht gaat het LMIO de strijd aan.

Te mooi om waar te zijn

Het is best lastig om te zien of je te maken hebt met een malafide webwinkel. Als iets te mooi is om waar te zijn dan is dat vaak ook zo. Erg lage prijzen duidt vaak al op een malafide webwinkel. Zorg dat je er alles aan gedaan hebt om te voorkomen dat je slachtoffer wordt.

Dit kun je op meerdere manieren voorkomen. Belangrijk is om vooraf de webwinkel te googelen en dat je goed weet waar je iets koopt. Via allerlei fora wordt vaak al informatie over een webwinkel gegeven. Als er geld overgemaakt moet worden naar een normaal bankrekeningnummer moet je al alert zijn. Bij een webwinkel is dit ongebruikelijk. Betalen via iDEAL is veilig, maar geeft geen zekerheid dat je het bestelde product ontvangt. Er kan misbruik worden gemaakt van dit betaalmiddel. Betalen via een creditcard kost soms wel iets meer, maar als het achteraf fout gaat krijg je vaak je geld terug. Als je de mogelijkheid hebt achteraf te betalen, dan loop je natuurlijk helemaal geen risico.

Ook belangrijk om te controleren is hoe lang een website al actief is. Als een website zeer recent is geregistreerd, dan is dit vaak een aanwijzing dat er iets niet in de haak is. Je kunt dit controleren bij www.SIDN.nl als een webwinkel (domeinnaam) eindigt op .nl en bij www.who.is als een webwinkel (domeinnaam) eindigt op.com.

Bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie zijn in 2016 ruim 46.000 aangiftes binnengekomen. Uit de jaarcijfers van het LMIO blijkt dat gedupeerden gemiddeld voor 200 euro opgelicht werden, waarmee hun totale schade uitkomt op bijna 9,2 miljoen euro.