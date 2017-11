Omvangrijk netwerk nepmodems uit de lucht gehaald

Met één druk op de knop zijn deze week honderden illegale modems uit de lucht gehaald. De afschakeling van de modems is een gevolg van een onderzoek van het Cybercrime team van de politie eenheid Rotterdam, in samenwerking met het bedrijfsleven, en onder leiding van een officier van justitie. De modems waren aangeschaft om onder andere goedkoop internet-televisie te kunnen zien. In potentie kunnen deze gekloonde modems worden gebruikt bij digitale aanvallen van grote netwerken. Er zijn drie mensen aangehouden.

Het onderzoek naar de zogenoemde gekloonde modems startte in mei 2017. Dat gebeurde nadat er informatie uit Canada was gekomen, waar daadwerkelijk gekloonde modems waren ingezet in een ondergronds netwerk. Via het Nationaal Cyber Security Centrum werd de informatie uit Canada doorgegeven aan de provider. Als uit het onderzoek informatie komt die van belang is voor andere providers zal die via het NCSC bekendgemaakt worden.

Gaande het onderzoek kwam een 36-jarige Rotterdammer in beeld die, onder andere door gemodificeerde software, modems zo aan kon passen dat zij, uiteraard zonder abonnement, signalen van een grote provider (Ziggo) doorgaven. Er kwamen ook twee andere verdachten in beeld die de modems leverden en konden installeren. Deze twee verdachten waren als (onderaannemer) in dienst bij de provider. Deze drie mensen zijn maandag aangehouden en zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze worden onder andere verdacht van computervredebreuk/hacking, het voorhanden hebben van zogenoemde malware, deelname aan een criminele organisatie, oplichting van een telecommunicatiedienst en witwassen. Bij huiszoekingen zijn zeker 500 modems, computer apparatuur, en waardevolle goederen in beslag genomen. Er is verder beslag gelegd op zogenoemde waardekaarten en een bankrekening.

De verdachten, naast de 36-jarige, Rotterdammers van 30 en 42 jaar oud, kregen hun klanten via mond-tot-mondreclame. De afnemers betaalden enige honderden euro’s voor het modem en bijvoorbeeld de aansluiting op internet-televisie. De verdachten leverden zelfs nog enige service als het modem niet meteen werkte. De politie kon de verdachten aanhouden nadat een bestelling in scene was gezet. Op het moment dat het bestelde en gekloonde modem zou worden aangesloten, werden de verdachten aangehouden.

Offline

Intensieve samenwerking tussen het bedrijf en digitale deskundigen van de politie, zowel in Rotterdam als bij het landelijke team High Tech Crime, leidde tot de conclusie dat er zo’n 500 gekloonde modems actief waren, voornamelijk in Rotterdam. De mensen die een dergelijk modem in huis hebben, hebben sinds deze week geen internetverbindingen meer. Zij kunnen in ieder geval vervolgd worden wegens heling. Inmiddels zijn ook enkele afnemers gehoord.