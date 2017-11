YouTubers ontwikkelen code om transparanter te zijn over reclame

Een grote groep YouTubers lanceerde vandaag de 'Social Code: YouTube'. In deze code hebben de YouTubers afspraken vastgelegd die moeten zorgen voor meer transparantie over eventuele reclame in hun video’s. In de code staat bijvoorbeeld dat deze content creators in hun video’s gaan aangeven wanneer zij worden betaald om een bepaald product aan te prijzen. De code is tot stand gekomen in samenwerking met het Commissariaat voor de Media.

De YouTubers en het Commissariaat zijn met elkaar in contact gekomen naar aanleiding van een onderzoek van het Commissariaat eerder dit jaar. Bij de uitwerking van de code is ook gesproken met andere partijen, waaronder de Stichting Reclame Code, Multi Channel Networks en belangenorganisaties. De YouTubers hebben zich bij het opstellen van de code laten inspireren door een literatuuronderzoek dat in opdracht van het Commissariaat is uitgevoegd door de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Belangrijke stap

Het Commissariaat is blij met deze belangrijke stap naar meer transparantie. Voorzitter Madeleine de Cock Buning: “Ik ben heel blij dat de YouTubers de uitnodiging om samen te werken aan meer transparantie zo voortvarend hebben opgepakt. Met de code zetten zij echt een belangrijke stap in de goede richting. De YouTubers laten door deze vorm van zelfregulering zien dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen naar hun kijkers. Vooral voor minderjarigen is dat erg belangrijk”. Het Commissariaat ondersteunt de initiatiefnemers bij het monitoren van de werking van de [pdf-bestand] Social Code: YouTube. Een eerste evaluatiemoment is gepland in het voorjaar van 2018.