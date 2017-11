Internationale onderzoekers en politie bundelen hun krachten tegen Dark Web

Er gebeurt meer op het internet dan je denkt. Het Dark Web, een plek die niet rechtstreeks vindbaar is op internet, is een paradijs voor mensen die illegaal handelen in wapens, drugs, organen en kinderporno.

Een internationale onderzoeksgroep uit Zweden, Noorwegen, Engeland en Nederland bundelt de krachten in het project ‘Police detectives on the Tor Network’ (PDTOR). Dit in nauwe samenwerking met politie met als doel deze digitale criminaliteit te bestrijden. Vrijdag 24 november aanstaande laten ze bij NHL Hogeschool in Leeuwarden zien wat ze komende vier jaar gaan onderzoeken en willen bereiken.

Internet kent geen landsgrenzen. Vandaar dat het project ‘Police detectives on the Tor Network’ (PDTOR) een internationale samenwerking tussen Northumbria University Newcastle, Stockholm University, Politihøgskolen, Politieacademie, Open universiteit en NHL Hogeschool. Van deze organisaties zijn onder meer PhD-studenten betrokken bij het onderzoek.

Taken verdelen

Door de taken te verdelen, brengen de initiatiefnemers de diverse facetten van het Dark Web in kaart. Zo onderzoekt Nederland de feitelijke handelingen van de politie en bestuderen wetenschappers in Noorwegen de juridische kant. De vraag welke technische aspecten van onder andere bewijsvergaring op het Dark Web essentieel zijn, vormt de basis voor het onderzoek in Zweden. Onderzoekers vanuit Engeland focussen op het vertrouwen dat we als samenleving mogen hebben in politiewerk op het Dark Web.

Met deze internationale aanpak is het project een unieke kans om het handelen van de politie op het Dark Web in beeld te brengen. Tijdens het seminar ‘Policing The Dark Web’ op vrijdagochtend 24 november zal het onderzoeksteam met diverse presentaties de verschillende vraagstukken van het Dark Web toelichten voor een breed publiek van studenten, onderzoekers en politiemensen.

Cyber Science Center

Dit evenement wordt georganiseerd door het Cyber Science Center. Het center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Met behulp van dit samenwerkingsverband bundelen wetenschappers vanuit zeer diverse vakgebieden hun krachten om complexe veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering te onderzoeken en zo bij te dragen aan praktijkoplossingen.