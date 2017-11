Glasvezel internet, wat is het en hoe werkt het?

Glasvezel is een razendsnelle internetverbinding die op steeds meer plekken beschikbaar is. Maar hoe werkt het nou precies? En kan iedereen er gebruik van maken? We leggen het in dit artikel uit.

Stelt u zich eens voor: u bent de film die u al heel lang wilt zien aan het downloaden, in de woonkamer kijkt uw familie naar een Netflix-serie in HD-kwaliteit op de televisie en op uw laptop speelt u tegelijkertijd zonder vertraging een spel tegen anderen op internet. In de tussentijd stuurt uw computer ook nog even alle vakantiefoto’s op, zodat daar een mooi album van kan worden gemaakt.

Lijkt u dit allemaal wel een beetje veel gevraagd van uw internetverbinding? Met glasvezel kan dit makkelijk. Sterker nog, een glasvezelverbinding houdt nog genoeg ruimte over voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld een back-up in de cloud. Glasvezel internet maakt extreem snel internet mogelijk. In sommige gemeenten loopt die snelheid op tot wel 500 Mbit per seconde, wat bijna tien keer zo snel is als de gemiddelde ADSL- of kabelinternetverbinding. Nu steeds meer mensen tv kijken via internet en andere online diensten gebruiken, is de hoge snelheid die glasvezel biedt zeer welkom.

Hoe werkt internet via glasvezel?

Glasvezel is een techniek waarbij laserlicht door flinterdunne kabels wordt verstuurd. De patronen van deze lichtsignalen die door een glasvezelkabel lopen, worden omgezet naar voor computers leesbare gegevens. Doordat deze informatie zich met de snelheid van het licht verplaatst, profiteert de gebruiker van de hoogst mogelijke snelheid.

Is glasvezel internet ook betrouwbaar?

De techniek van glasvezel is heel betrouwbaar en ongevoelig voor storingen. Dit komt doordat het licht dat zich door een glasvezelkabel verplaatst, tot wel tientallen kilometers kan worden verstuurd, zonder krachtverlies. Bovendien versterkt het lichtsignaal zichzelf door handig gebruik te maken van zijn eigen reflectie binnen de mantel van de kabel. De verbinding komt binnen op een speciaal kastje in de meterkast en het signaal wordt vanaf daar verder door het huis verspreid.

De postcode check

Benieuwd of glasvezel internet ook uw adres beschikbaar is? Veel internetproviders bieden een postcode check aan. U voert bijvoorbeeld op de website van KPN uw postcode in en ziet direct of u het snelste internet van dit moment kunt ontvangen.