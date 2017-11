Full screen smartphone, wat is het en wat zijn de voordelen?

Inmiddels is het technologie concern uit Cupertino één van de grootste onderneming in de wereld en de iPhone niet meer uit het straatbeeld te denken. Vanwege het jubileum van de iPhone verscheen afgelopen september de iPhone X. Een prachtige toestel met full screen ontwerp. Hiermee werd het full screen ontwerp van smartphones na Android ook omarmt door iOS. De trend van full screen smartphone verovert de wereld en Telefoon.nl legt uit waarom.

Waaraan herken je een full screen smartphone

Een full screen smartphone herken je aan het grote beeldscherm in een relatief compacte behuizing. De traditionele randen rondom het beeldscherm worden ook wel eens bezels genoemd. Een full screen telefoon noemt men daarom ook wel eens bezelless smartphone. De toestellen zijn herkenbaar doordat het beeldscherm wordt omgeven door slanke randen. Het voordeel hiervan wordt zichtbaar als we twee telefoons vergelijken. De Samsung Galaxy S7 Edge heeft een traditioneel ontwerp en beschikt over een 5,5 inch beeldscherm. De S7 Edge heeft de volgende afmetingen: 150,9 mm bij 72,6 mm. De full screen Samsung Galaxy S8 heeft een groter 5,8 inch beeldscherm en meet 148,9 mm x 68,1 mm. Daar ontdekken we dan ook het grote voordeel van dit type telefoon. De smartphone blijft namelijk relatief klein ten opzichte van traditionele mobiele telefoons. Het is vanwege de compacte omvang in combinatie met een groot scherm, dat het bezelloos ontwerp zo populair is.

Voordelen van het grotere beeldscherm

De laatste jaren is de behoefte voor een groot beeldscherm exponentieel gestegen. Logisch natuurlijk want tegenwoordig doen mensen steeds meer met de smartphone. Dankzij het super snelle 4G internet en bijvoorbeeld WiFi in de trein kijk je vaker films, series en Youtube video’s op je smartphone. Een 4 inch beeldscherm is in die situatie net wat minder fijn dan een 5,5 inch scherm. Geen wonder dus, dat sinds 2007 de smartphones letterlijk zijn gegroeid. Apple zelf is een goed voorbeeld. De iPhone uit 2007 beschikt over een 3,5 inch beeldscherm en tot 2013 waren de iPhones uitgerust met 4 inch beeldschermen. Vanaf 2014 hebben de Apple fans keuze uit 4,7 inch of 5,5 inch en sinds dit jaar is er zelfs de full screen iPhone X met 5,8 inch beeldscherm. Bij Android smartphones zien we zelfs, dat de basis grootte op 5 inch of 5,2 inch ligt. Je kunt zelfs Android toestellen met een 6,4 inch beeldscherm kopen. Het nadeel van de groter wordende beeldschermen is de omvang van een smartphone. Een full screen smartphone lost dit probleem grotendeels op en combineert een groot beeldscherm met een relatief kleine behuizing.

Een ander voordeel is de beeldverhouding of aspect ratio van de nieuwe toestellen. Het grote beeldscherm is vaak relatief slank en heeft een aspect ratio van 18:9. Over het algemeen hebben normale telefoons een iets kleiner beeldverhouding van 16:9. Het voordeel van de 18:9 beeldverhouding is, dat je meer informatie op het beeldscherm te zien krijgt. Je ziet meer informatie in beeld bij het scrollen door internet pagina’s of apps. Films zijn vaak gemaakt op 18:9 formaat en daardoor kun je nog meer van het beeldscherm gebruiken voor films en tegenwoordig ook series.

Toekomst smartphone scherm

Aangezien gebruikers hogere eisen stellen aan hun smartphones, ontwikkelen fabrikanten steeds weer nieuwe technieken. De huidige full screen smartphone trend wordt zowel door premium merken als budget merken opgepakt. Je kunt er dan ook vanuit gaan, dat het aandeel full screen smartphones stijgt. Het onderzoeksbureau IDC verwacht voor de komende jaren een geweldige stijging in het aandeel van smartphones met een groot beeldscherm. In de toekomst worden de kleinere toestellen ook voorzien van full screen ontwerp. Daarnaast zien we de eerste tekenen van een totaal ander concept, het vouwbare beeldscherm. De ZTE Axon M is daarvan een goed voorbeeld. Het is een telefoon met twee beeldschermen die je open kunt vouwen voor een twee keer zo groot totaal beeld. Het apparaat zelf blijft dus relatief klein.

De full screen smartphone van de toekomst heeft geen bezels meer of krijgt zelfs een vouwbaar beeldscherm. Een toekomstige smartphone die niet lang meer op zich laat wachten.