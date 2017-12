Hilversum heeft prullenbakken waarmee je een VR-game kan spelen

Maandag is op het C&A plein in het centrum van Hilversum de eerste van de in totaal tien zogeheten mediabins in gebruik genomen. 'Deze ‘pratende’ prullenbak nodigt mensen uit om afval in de prullenbak te gooien in plaats van op straat', zo laat de gemeente weten.

Wethouder Wimar Jaeger van Media en Economie: 'We gebruiken de kracht van de media om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken en de jonge generatie duurzaam te laten omspringen met hun omgeving'.

Mediabins

De eerste mediabins zijn afgelopen week geplaatst op het C&A plein en de Kerkstraat. De ‘pratende’ prullenbakken zijn met elkaar verbonden en vertellen door middel van een VR-game samen één verhaal. Dankzij de free Wifi van Ziggo in de stad, kan iedereen de game in het centrum van Hilversum op zijn smartphone spelen.

Gekleurd ledlicht

De game staat in contact met de mediabins, waarop een gekleurd ledlicht aanspringt. Per mediabin kan de gemeente zien hoeveel afval er in de prullenbak is gegooid. Verder wordt uitgelegd wat de verschillende soorten afval zijn en krijg je als speler toegang tot de mediaschatkamer.

Een team van onder meer Hilversumse bedrijven heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Mediabins. Enkele Hilversumse bedrijven zijn Sodaq, Kukua en Wetteloos. Ook Beeld en Geluid heeft meegewerkt aan de ontwikkeling. Nomomo ontwikkelde de game.

Er is gebruik gemaakt van de Fiware open source software waarmee het datadashboard is ontwikkeld. De informatie over het afval die gemeten wordt door de sensoren kan zo eenvoudig gedeeld worden met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Een en ander is door kennisinstituut iMMovator uit Hilversum begeleid.

Kinderen

De mediabins zijn in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen, die op deze manier spelenderwijs worden gestimuleerd bewuster om te gaan met het weggooien van afval. Met behulp van de game leren zij begrijpen waarom je afval moet scheiden. 'Door de nieuw ontwikkelde sensoren kunnen we via een dashboard op het moment zelf zien hoe vol de prullenbakken zijn. Uiteraard werken we met twee gescheiden afvalstromen. Daarmee kunnen we als gemeente efficiënter omgaan met het legen van de prullenbakken, wat op termijn mogelijk een kostenbesparing oplevert', aldus Jaeger. 'Zo groeien we toe naar een mediastad vol slimme technologie'.

Het plaatsen van de mediabins is een experiment. Het komende jaar wordt gekeken hoe het bijhouden van de hoeveelheid afval via de vulgraadsensoren verloopt en wat de effecten zijn.