Hoe maakt uw kind veilig gebruik van het internet?

In de jaren tachtig, wist men nog amper wat een computer was. Men vermaakten zich met Lego of lekker buiten spelen. Tegenwoordig groeien kinderen op met tablets, mobiele telefoons en allerlei online toepassingen, oftewel we leven in een wereld met onbegrensde mogelijkheden.

Deze mogelijkheden zijn natuurlijk erg leuk en spannend, daarom willen steeds meer ouders graag haar kinderen helpen deze kansen te benutten. Tegelijkertijd wil men wel dat de kinderen veilig zijn, dus moeten kinderen ook geleerd worden wat ze beter niet kunnen doen. Er zijn een aantal handige basistips die ouders helpen bij de eerste digitale stappen van het kind.

De eerste mobiele telefoon

Als ouder weet u dat de vraag een keer gaat komen: “mag ik een mobiele telefoon?” Tegenwoordig kijkt nog amper vreemd op als de kinderen op het schoolplein met hun mobiele telefoon spelen. Maar vanaf welke leeftijd geeft u een telefoon aan uw kind? Moet er internet op, welk toestel kunnen ze het best gebruiken en welke afspraken maakt u over het gebruik? Denk ook aan de regels die u met elkaar afspreekt, bijvoorbeeld:

- De telefoon niet gebruiken op de fiets

- Reageer meteen op apps of oproepen van je ouders

- Praat alleen met bekenden via je telefoon

- Zet nooit iets online waarvan je niet wil dat andere mensen dat zien

Ook zijn er mogelijkheden om kinderen op spelende wijs kennis te laten maken met een eerste mobiel. Bijvoorbeeld met het spel "Hoe overleef ik mijn 1e mobiel?"

Hoe voorkomt u ongewenste online uitgaven op de tablet of mobiel?

U hebt het vast wel eens op televisie gehoord, kinderen die ongemerkt tientallen euro’s uitgeven met uw mobiel door de aanschaf van apps of in-app aankopen. Bij de eerste categorie betaalt men vaak eenmalig een bedrag om een app te kopen. Door uw kinderen te begeleiden bij het gebruik van de app store en niet de wachtwoorden aan ze te geven, kan eenvoudig voorkomen worden dat deze kosten worden gemaakt. Ook kunnen er binnen veel spellen en applicaties additionele aankopen worden gedaan. Deze kunt u voorkomen door in de algemene instellingen van uw tablet of mobiel aan te geven dat dit niet is toegestaan.

Samen social media verkennen

Het wordt steeds gemakkelijker om met elkaar in contact te komen. Even een tweet sturen, een Whatsapp berichtje of een leuk plaatje delen op Facebook. Voor ouderen is dit de normaalste zaak van de wereld, maar voor kinderen is het vaak nog spannend. Als uw kind er al wel behoefte aan heeft, kan u het beste samen de mogelijkheden verkennen.

Samen met uw kind(eren) ontdekt u de techniek van vandaag en morgen, en leren kinderen hoe zij veilig gebruik kunnen maken van alle digitale technieken en apparaten. Ook zijn er verschillende providers, zoals KPN, die ‘veilig internet’ pakketten meeleveren en zo helpen het thuisnetwerk veiliger te maken voor het hele gezin.