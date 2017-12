Opsporing illegale downloaders definitief van start

Filmdistributeur Dutch Filmworks heeft definitief toestemming gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens om de gegevens van illegale downloaders te verzamelen. Dutch Filmworks mag deze gegevens vervolgens voor 5 jaar opslaan. De filmdistributeur heeft in Nederland de rechten op films als The Wolf of Wall Street, Komt een vrouw bij de dokter en De eetclub. Daarnaast is het bedrijf verantwoordelijk voor de distributie van series als CSI en Planet Earth.