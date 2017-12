T-mobile neemt telecomprovider Tele2 over

Telecomprovider T-Mobile neemt concurrent Tele2 over. Dit maakte het bedrijf vrijdag bekend. Door het bundelen van de partijen wil het bedrijf het opnemen tegen concurrenten als KPN en Vodafone-Ziggo.

Volgens T-Mobile is er in Nederland sprake van een ‘machtsblok’ waarbij consumenten in hun greep worden gehouden met bundels voor vast en mobiel voor KPN en Vodafone-Ziggo. De prijzen voor vasten diensten zouden door de providers jaarlijks worden verhoogd.

De ceo van T-Mobile Nederland laat weten dat ‘dit duo te lang vrij spel heeft gehad met maar één verliezer: de klant. Dit is vanaf vandaag verleden tijd. Niet meer. Nooit meer'.