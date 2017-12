Online terreur: vrouwen via Telegram-app ´ontmaskerd als hoer´

Dit doen ze door van een meisje naam en toenaam te noemen in een chatgroep. en je hoeft maar een beetje make up op te hebben of een klein beetje inkijk of je wordt al een 'kech' genoemd. Dat betekent 'hoer' in het Arabisch. Dit schrijft de NOS zaterdag. NOS Mashup keek ruim een week mee in dit soort Telegram-groepen en sprak met meerdere slachtoffers en 'exposers'.

Vrouwen aan de schandpaal nagelen

De 'expose'-groepen hebben duizenden leden en het voornaamste doel is vrouwen aan de schandpaal te nagelen en dan vooral vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Onder de slachtoffers zitten ook minderjarigen. Hoeveel vrouwen slachtoffer zijn van dit soort groepen is nog onduidelijk, maar de omroep meldt dat in de week dat zij op Telegram zat, er elke dag tientallen nieuwe namen, (naakt)foto's, video's en telefoonnummers gedeeld werden. De beelden en gegevens worden vervolgens verder verspreid op Snapchat, Facebook, Instagram en WhatsApp. Ook vragen mannen of ze contactgegevens hebben van 'hoeren' in bepaalde steden, of roepen ze op de contactgegevens te delen van iemand die ze op straat hebben gezien, zo meldt de omroep.

'Banga-lijsten nog kinderspel'

Jacqueline Kleijer, die als therapeutisch hulpverlener bij Pretty Woman slachtoffers begeleidt zegt tegen de omroep: 'Bangalijsten zijn kinderspel vergeleken met deze Telegram-groepen. Je hebt meiden die in een groep in Amersfoort staan, maar ook herkend worden als ze in Lelystad de trein uitstappen. Dat is heel pittig.'

Iemand op Telegram: 'Deze komt uit Den Bosch. draag af en toe hoofddoek. Schandalig man, ze moet worden afgeslacht.'

Kleijer: 'Nederlands Marokkaanse meiden dragen eigenlijk altijd de eer van de familie. En dat is een zware last. De gemeenschap spreekt schande van hen, maar dat is victim blaming. Meisjes durven er niet over te praten, omdat ze dat hun familie niet willen aandoen. Terwijl het zo belangrijk is dat je hulp hiervoor krijgt, want het is traumatisch.'

Wie 'exposed' is kan terecht bij de volgende instanties: elp Wanted, Qpido, Pretty Woman, de politie en Meldknop.