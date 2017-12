Brand New Day besteedt IT-omgeving uit aan Giant ICT en The Datacenter Group

De Nederlandse pensioenbank Brand New Day (BND) in Amsterdam heeft haar IT-omgeving aan Giant ICT uit Heerhugowaard en The Datacenter Group (TDCG) in Amsterdam toevertrouwd. De IT-apparatuur is ondergebracht in het datacenter van TDCG, Giant ICT beheert de IT-omgeving. Reden van outsourcen was tweeledig: de continuïteit en veiligheid van de IT-omgeving waarborgen en de IT-omgeving voor medewerkers verder te professionaliseren.

Noord-Hollandse samenwerking

In de verkennende gesprekken die BND had met mogelijke IT-partners, bleek dat Giant ICT en TDCG een goede match te zijn. Siemon van den Berg, CEO bij TDCG zegt hierover: “Toen Giant ICT BND als klant introduceerde, waren we meteen enthousiast. BND is een gerenommeerd bedrijf dat – net als wij – klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan. Ook konden wij aan hun certificeringseisen voldoen. Voor banken als BND zijn certificaten als ISO 27001 en PCI DSS een vereiste. Hiermee garanderen wij onze klanten dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met hun financiële gegevens.” John Vlaar, directeur bij Giant ICT, vult Van den Berg aan: “Onze technische oplossingen en diensten leveren een aantoonbare bijdrage aan de bedrijfsvoering van BND. Daarnaast hanteren we het credo ‘Techniek vóór en dóór de mens’. Wij willen klanten graag ondersteunen bij hun IT-dagingen, maar vinden een plezierige samenwerking minstens zo belangrijk. Deze balans was snel gevonden na de uiterst prettige gesprekken.”

Professionaliseringsslag

BND is erg blij met de keuze om de bedrijf kritische infrastructuur bij Giant ICT en TDCG onder te brengen. Directeur Gerjan de Lange van BND: “Giant ICT is een nuchtere Noord-Hollandse partij. Ze zijn doortastend en houden net als wij niet van bureaucratie. Dit geldt ook voor TDCG. Zij denken met hun klanten mee. TDCG heeft ons in contact gebracht met technici bij de bunq bank - die ook gebruikmaakt van hun dienstverlening - om ervaring uit te wisselen. Dat was zeer nuttig. Als bank worden we streng gecontroleerd door De Nederlandsche Bank en continue ge-audit.”

Resultaat

Nu de ICT-omgeving van BND is ondergebracht bij haar IT-partners, kan de nieuwbakken bank zich volledig richten op de kerntaak; namelijk haar klanten nog beter bedienen en voorzien in betaalbare verzekeringen en pensioenen. De aanpassingen aan de IT-infrastructuur heeft BND niet alleen een beheersbare ICT-omgeving weten te realiseren, maar ook nog eens de kosten verlaagd. Volgens De Lange betalen veel concurrerende financiële dienstverleners meer dan nodig is bij datacenterexploitanten. “Branchegenoten kiezen vaak voor partijen met een bekende naam in de markt. Je betaalt veelal voor de naam. Zonde, want al die extra kosten worden weer doorberekend aan de eindklant terwijl een state-of-the-art partij als TDCG dezelfde diensten tegen lagere kosten biedt.”