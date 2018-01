Meer cyberaanvallen verwacht door zwakke beveiliging van op internet aangesloten apparaten

Die aanvallen zullen dan gepleegd worden met behulp van botnets, die misbruik maken van de zwakke beveiliging van sommige op het internet aangesloten apparaten, zoals webcams. Niet alleen computers zijn op het internet aangesloten. Ook steeds meer apparaten zoals een koelkast die automatisch de boodschappen aanvult, of een thermostaat die het huis warm houdt of camera's die op afstand kunnen worden bediend zijn op het internet aangesloten. Het biedt de consument veel gemak, maar de andere kant van de medaille is dat deze apparaten vaak makkelijk te hacken zijn, waarna ze worden misbruikt om grote cyberaanvallen te plegen. Daardoor zouden Google, YouTube en andere belangrijke diensten platgelegd kunnen worden, aldus beveiligingsexpert Roel van der Valk van RedTeam Cyber Security in de krant.

Botnets makkelijk te misbruiken

In 2017 waren ongeveer 8,4 miljard Internet-of-Things-apparaten aangesloten. Naar verwachting zullen dat in 2020 zo'n 20 miljard apparaten die op het internet zijn aangesloten. Het probleem zal dus alleen maar groter worden. Chief Information Officer Erik de Jong van Fox-IT in de krant: 'Botnets zijn makkelijk op grote schaal te gebruiken, terwijl we aan de verdedigende kant nog uitvogelen hoe we dit probleem moeten tackelen.' Botnets worden door criminelen gebruikt om bedrijven af te persen of door te dreigen met een cyberaanval. . In 2016 zorgde het zogeheten Mirai-bosnet ervoor dat het internet in het oosten van de VS werd platgelegd waardoor internetdiensten als Twitter, Spotify en Netflix uitvielen. Het botnet werkte via 500.000 gehackte internetcamera’s en wifi-routers.