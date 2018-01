'Geheim computerprogramma Uber blokkeert op afstand computers en telefoons bij inval'

Ze gebruikten een geheim computerprogramma om systemen te vergrendelen wanneer de inspectie een inval deed. Zo zorgden ze ervoor dat overheden niet bij belangrijke informatie konden komen, zo melden anonieme bronnen tegenover persbureau Bloomberg. Zodra er een inval was in een kantoor van Uber, moesten medewerkers een speciaal nummer op het hoofdkantoor in San Francisco bellen. Dan werden alle computers opafstand uitgelogd en ontoegankelijk gemaakt. Met het programma kon het hoofdkantoor wachtwoorden veranderen en gegevens op smartphones, laptop en computers automatisch vergrendelen.

Gegevens bedrijf beschermen

Het geheime computerprogramma zou ook gebruikt zin op het internationale hoofdkantoor in Amsterdam. In 2015 en 2016 is het volgens ingewijden ook toegepast in Brussel, Parijs, Hongkong en Montreal. Volgens Uber Amsterdam heeft de taxidienst net als ieder ander bedrijf met kantoren over de hele wereld beveiligingsprocedures die de gegevens over het bedrijf en de klanten beschermen. Uber: 'Als een medewerker zijn laptop kwijtraakt, hebben we ook de mogelijkheid om hem op afstand uit te loggen, om te voorkomen dat derden bij gegevens van Uber of klanten kan komen.'

De taxidienst kwam eerder in het nieuws vanwege misstanden. Zo zouden onder meer persoonlijke gegevens van 57 miljoen gebruikers en chauffeurs gestolen zijn. Het bedrijf zou de hackers betaald hebben om het datalek stil te houden. Dit meldt de NOS donderdag.

