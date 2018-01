Online presteren in 2018? Vier belangrijke trends

Er zijn een aantal trends voor 2018 waarvan je zeker op de hoogte moet zijn als je je optimaal online wilt profileren. In dit artikel worden vier belangrijke actuele trends en veranderingen toegelicht. Allereerst: je online bezigheden uitbesteden aan een ervaren specialist is, zeker anno 2018, zeer verstandig. De ontwikkelingen gaan razendsnel en om deze bij te benen is enige technische kennis vereist. Dat wil echter niet zeggen dat je alle online activiteiten van je bedrijf dan maar aan die specialisten moet overlaten.

Zelf kun je namelijk ook allerlei stappen ondernemen om je concurrenten nét dat stapje voor te blijven. De beste online marketingcampagnes zijn immers gebaseerd op een goede samenwerking tussen de klant en de specialist. In dit artikel gaan we in op vier ontwikkelingen die voor 2018 zijn aangekondigd of voorspeld zijn. Op deze ontwikkelingen kun jij als ondernemer zelf gemakkelijk inspelen.

1) De nieuwe privacywetgeving

Dit is een ontwikkeling waar je simpelweg niet omheen kunt. Elke ondernemer moet vanaf 25 mei 2018 namelijk voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in het leven geroepen om persoonsgegevens beter te beschermen tegen (onder andere) cybercrime. Om boetes te voorkomen moet je onder andere zorgen voor een up-to-date privacyverklaring, een verwerkersovereenkomst met de partij die persoonsgegevens voor jou verwerkt (zoals je websitebeheerder of een extern CRM) en rekening houden met de meldplicht datalekken.

Dat er een verandering aan zou komen werd al in 2012 aangekondigd. De Europese Commissie kondigde toen de GDPR (General Data Protection Regulation) aan, die voor heel Europa gaat gelden. Privacywetgeving is straks dus niet meer op landelijk, maar op internationaal niveau geregeld. De vernieuwde AVG geldt zowel voor de ZZP’er als voor de multinational. Geen enkele ondernemer ontkomt dus aan de nieuwe regels.

2) De rol van social media en video

Dat je als ondernemer slim gebruik kunt maken van social media is niets nieuws. Wat wel nieuw gaat zijn in 2018 is het feit dat de focus minder op interactie en meer op performance komt te liggen. Facebook zal belangrijker worden in elke fase van de marketingfunnel, wat betekent dat Facebook als een serieus marketingkanaal wordt gezien. Waar we eerder vooral betrokkenheid in de vorm van likes, shares en comments wilden vergaren met Facebook, komt de nadruk nu meer te liggen op bereik en conversies.

Daarnaast speelt bewegend beeld een veel belangrijke rol. Visuele content wordt tegenwoordig veel beter bekeken en meer gedeeld dan tekst. Niet voor niets kiezen steeds meer bedrijven voor vloggende werknemers om zowel klanten als nieuwe werknemers aan te trekken. Volgens IT- en netwerkbedrijf Cisco zal in 2019 maar liefst 80% van alle traffic op internet uit video bestaan.

3) Mobile first

Het is niet de eerste keer dat zoekmachine Google aankondigt dit jaar écht een mobile first index te introduceren, maar het blijft een belangrijk topic. Het lijkt erop dat deze index, die mobiele websites en zoekopdrachten voorrang geeft aan desktop content en zoekopdrachten, begin 2018 echt geïntroduceerd gaat worden. Voor websitebezitters betekent dat, dat een mobielvriendelijke website niet langer een luxe maar echt een must is.

Web designers weten wat nodig is om een website responsive – en dus mobielvriendelijk – te bouwen. Qua content kun je zelf één ander doen om te zorgen dat Google jouw mobielvriendelijke website waardeert. Zo is het voor mobiel (nog meer dan voor desktop) belangrijk om kort en bondig te zijn in je teksten. Maak waar mogelijk gebruik van korte zinnen, kies voor een goede afwisseling tussen tekst en beeld en probeer niet teveel informatie in één alinea te stoppen.

4) ‘Persoonlijk’ contact & eerlijke feedback

Consumenten verwachten vandaag de dag dat jij als bedrijf optimaal bereikbaar bent. Het liefst willen zij 24/7 antwoord kunnen krijgen op hun vraag. Ze verwachten naast een snelle service ook dat er geluisterd wordt naar hun wens en dat er vanuit die wens gehandeld wordt door een bedrijf (inbound marketing). Klanttevredenheid en een goede bereikbaarheid van jou als bedrijf staan dus hoog in het vaandel.

De afgelopen jaren stonden dan ook in het teken van chatbots en de verwachting is dat in 2018 nagenoeg elk bedrijf met chatbots zal gaan werken. Hierdoor zal de klanttevredenheid groeien.

Daartegenover staat het groeiende belang van klantfeedback. Consumenten nemen allang niet meer klakkeloos aan wat marketeers en bedrijven hen vertellen, maar laten hun keuze voor een bepaalde dienst of product afhangen van (onder andere) de feedback van anderen. Het is daarom verstandig om je actief bezig te houden met het verzamelen van eerlijke, positieve reviews over je bedrijf.

