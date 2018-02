Britse NCA haalt bij internationale operatie cyber-hacktool offline

Bij een internationale actie onder leiding van de NCA, een nationale wetshandhavingsinstantie in het Verenigd Koninkrijk, is een speciaal hackerstooltje, waarmee criminelen de volledige controle over computers van hun slachtoffers konden krijgen, offline gehaald en onbruikbaar gemaakt. Dit heeft de NCA maandag bekendgemaakt.