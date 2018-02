Tijdreis door de Samsung Galaxy - 9 jaar aan de top

Galaxy S9 en S9+

We hebben het natuurlijk over de Galaxy S9 en S9+ die nu verkrijgbaar zijn bij KPN. Tijd voor een trip down memory lane. De Galaxy serie bouwde in de loop der jaren een indrukwekkende reputatie op. Zo bracht Samsung vanaf 2009 elk jaar een vernieuwd Galaxy model op de markt, voorzien van de laatste innovaties. We blikken terug op 9 jaar Samsung Galaxy. Reis je met ons mee? (Tekst gaat verder onder de infographic)​

2009: moeder aller Samsung Galaxy's

De S-modellen van Samsung zouden niet bestaan zonder allereerste Samsung Galaxy. Hoe nostalgisch?! Met van die toetsen onder het scherm. Het is tevens de eerste Samsung telefoon die draait op Android, Google's mobiele besturingssyteem. Daarmee vormt de kersverse Samsung Galaxy smartphone in 2009 de basis voor de hypermoderne supersterren die volgen.

2010: Samsung Galaxy S zet de toon

Bij de Samsung Galaxy S zien we voor het eerst het vertrouwde design dat we kennen van nu. Het is de eerste Galaxy waarbij je kunt kiezen tussen 8 GB of 16 GB intern geheugen. Ook maken we via deze telefoon kennis met Super AMOLED beeldschermen; een hoogstaande schermtechniek die inmiddels niet meer is weg te denken van Samsung smartphones. Van de Galaxy S smartphone brengt Samsung iets later ook een groter Plus-model uit.

2011: Galaxy SII, serieuze concurrentie

In 2011 stapt de Samsung Galaxy SII in de ring. Gewapend met tot dan toe ongekende features gaat deze 2e Galaxy de strijd aan met smartphone concurrenten als Apple iPhone. Zo maakt de camera van de Samsung Galaxy SII maar liefst 8 megapixels. Ja, dat is veel in die tijd. Ook schiet de telefoon plaatjes mét flits. Het Super AMOLED Plus beeldscherm is gewapend met een laag megasterk Gorilla Glass. Daardoor kan de telefoon tegen een stootje. En met een dikke accu van 1.650 mAH gaat hij dik 2 dagen mee.

2012: Galaxy SIII, op alle fronten feest

Met de lancering van de Samsung Galaxy SIII in 2012 begint het feest pas echt. Samsung gooit namelijk het roer om qua design van de Galaxy telefoons. Zo staat de 3e Samsung Galaxy S vooral bekend om z’n revolutionaire design: de mooi afgeronde kiezelsteen vorm. De kiezel met groot scherm is verkrijgbaar in een aantal spetterende kleuren zoals blauw, rood en roze. Nieuw op de dansvloer is S Voice: het eerste spraakherkenningsprogramma van Samsung. Het is dus geen surprise party dat er maar liefst 50 miljoen exemplaren binnen een jaar tijd over de toonbank gaan.

2013: Samsung Galaxy S4, sneller dan snel

De populariteit van de Samsung Galaxy S-serie wordt mogelijk nog groter met de Samsung Galaxy S4. Dit is niet onterecht, want Samsung trekt de modernste snufjes uit de kast voor de S4. De S4 is smaller dan de SIII, maar heeft wel meer scherm: 5 inch tegenover de 4,8 inch van z’n voorganger. De S4 is de eerste telefoon ter wereld met een octacore processor. Deze processor heeft maar liefst 8 kernen. Daarmee is de S4 de Usain Bolt van de smartphones van dat moment. Bovendien krijgt de camera van de 4e Galaxy een dikke upgrade: van 8 megapixels naar 13.

2014: Samsung Galaxy S5, waterbestendig

De Samsung Galaxy S5 brengt in 2014 weinig nieuws. Het design en het materiaal voelen wat goedkoop aan voor de prijs die je ervoor moet dokken. Ja, de 5e Galaxy heeft een hartslagmeter en een vingerafdrukscanner. Maar daar heeft de smartphone de oorlog niet mee gewonnen. Wat wel een dik pluspunt is: de telefoon is een van de weinige high-end smartphones die water- en stofbestendig is.

2015: Samsung Galaxy S6, curvy eyecatcher

Met de Galaxy S6 gaat Samsung er weer vol voor. Van het 6e S-model brengt Samsung 2 versies tegelijkertijd uit: de S6 en de curvy S6 edge. Bij de Galaxy S6 edge is het scherm voor het eerst gebogen aan de zijkanten. Dit noemt Samsung later het Infinity Display.. Helaas komt aan wat goede Samsung dingen een eind via de S6. De S6 heeft namelijk geen losse achterkant en losse accu, zoals zijn voorganger. Ook is de S6 niet water- en stofdicht.

2016: Samsung Galaxy S7, lat gaat omhoog

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Zo lost Samsung in 2016 de problemen van de S6 op via de Samsung Galaxy S7. Want de S7 is wederom water- en stofbestendig. Ook het opslaggeheugen is weer uitbreidbaar. Nog een verbetering is de camera van de 7e Galaxy. Hij telt 4 megapixels minder dan die van de S6. Toch is de kwaliteit van de foto’s vele malen beter. Dat komt door een grotere lensopening, een supersnelle autofocus en verbeterde stabilisatiesoftware.

2017: Samsung Galaxy S8, toppunt van luxe

In 2017 is daar de Samsung Galaxy S8. De S8 brengt ons een nieuwe luxestandaard waar andere smartphones alleen maar van kunnen dromen. Het gigantische Infinity Display met de ultradunne randen is nu standaard op de S8 en de S8 Plus. De navigatieknoppen aan de voorkant zijn verdwenen. Hierdoor krijgt de Galaxy S8 de ultra chique uitstraling die deze smartphone van hoogstaande kwaliteit verdient. Ook maken we de introductie van een ‘butler’ mee: Bixby, de nieuwe persoonlijke virtuele assistent van Samsung. Bixby is altijd at your service.

2018: de hypermoderne Samsung Galaxy S9

Yes, daar is hij dan: de nieuwe Samsung Galaxy S9! Zijn intergalactische design met flinterdunnere randen, oneindig veel Super AMOLED beeldscherm en cameraprestaties die ieders voorbeelding te boven gaat, maakt deze telefoon dé Samsung superster van 2018. Zo heeft de Galaxy S9 een 12-megapixelcamera met een variabel diafragma. Daardoor maakt hij waanzinnig mooie foto's, zelfs in het donker. De Galaxy S9 Plus-variant is opgetuigd met een 2e camera aan de achterkant. Hiermee kun je onwijs gave scherptediepte-effecten in foto's creëren. Wat dit inhoudt? Een verbluffend scherp onderwerp van je foto met een wazige achtergrond. Tot voorkort was dit alleen mogelijk met een spiegelreflexcamera!

Ook je eigen actiefilm maak je met je Galaxy S9 telefoon. Hier zit namelijk een vette Super Slo-mo functie op. Daarmee maak je slow motion beelden van maar liefst 960 frames per seconde in Full HD kwaliteit!