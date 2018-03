Blokkade Piratbay doet Nederlands bezoek drastisch dalen

Strafbaar feit

'Dit toont opnieuw aan dat blokkering werkt', zegt BREIN directeur Tim Kuik. In de lopende rechtszaak die voor de Hoge Raad aanhangig is, staat op basis van dezelfde monitoring vast dat tijdens de blokkering tussen 2012 en 2014 het Nederlands bezoek met meer dan 80% daalde. 'Het omzeilen van blokkering vergt dat gebruikers actie moeten nemen om willen en wetens toch illegaal te downloaden. Inmiddels is duidelijk dat zij dan een strafbaar feit plegen en dat willen de meeste mensen niet.'

Harde aanpak

Vorige week meldde Telecompaper naar aanleiding van onderzoek door hun consumentenpanel dat vorig jaar nog 24% van de Nederlanders illegaal films, series, muziek of games heeft gedownload. Als oorzaak van de daling werden zowel de harde aanpak van illegale content als de opmars van betaalbare alternatieven genoemd: 12% gaf aan dat het makkelijker is geworden betaalde content te vinden, 8% vond illegale content steeds moeilijker te vinden en 4% weet dit al aan het blokkeren van illegale sites.

Verdere daling verwacht

BREIN wijst er op dat blokkering pas het laatste kwartaal begon, enkel The Pirate Bay betrof en nog maar door twee providers werd uitgevoerd. 'Sinds een maand blokkeren ook zeven andere grote providers en verdere daling is dus te verwachten', aldus Kuik.

Alexa ranking

De Alexa ranking van The Pirate Bay geeft ook aan dat het Nederlands bezoek aan deze populairste illegale site sinds de blokkering fors is gedaald. De ranking was 40 voor de blokkering door Ziggo en XS4ALL en daalde daarna naar 83. Na de recente blokkering door de overige providers is die daling doorgezet naar 152. Vorige week was dit nog 145.