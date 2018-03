Ziggo gaat alleen nog digitale tv aanbieden

Ziggo gaat het tv-aanbod volledig digitaal maken. Ziggo levert nu al overal standaard tv in digitale kwaliteit aan al haar klanten, maar niet iedereen maakt daar op dit moment gebruik van. Verreweg het grootste deel van de klanten kijkt al wel volledig digitaal tv. Klanten die momenteel analoog via de kabel tv kijken, gaan in de komende twee jaar samen met Ziggo gefaseerd per regio de overstap naar digitaal maken. In elke regio zal Ziggo de klanten ruim van tevoren informeren wanneer de omschakeling in hun buurt plaatsvindt.

"Er is door de jaren heen veel veranderd op tv-gebied. Het beeld ging van zwart-wit naar kleur, de antenne verdween van de daken. Nu kijken we behalve op het televisiescherm ook tv op mobiel en tablet. We gaan dóór met vernieuwen om klaar te zijn voor de toekomst. Het aantal mensen dat nog analoog tv kijkt is de laatste jaren flink afgenomen. Het analoge tv-signaal gaat daarom stoppen, dan leveren we al onze klanten televisie in digitale beeldkwaliteit", zegt Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo.

De omschakeling opent de deur voor de technologieën van de toekomst. "VodafoneZiggo wil de beste kwaliteit en service bieden aan de klant", zegt Hoencamp. "Wij zien ons niet alleen als aanjager van de Nederlandse digitalisering, maar ook als de bouwer van de infrastructuur die Nederland moet helpen om de digitale voorsprong van het land in de toekomst te waarborgen. Vanaf 2020 willen we een nog verder ontwikkeld 'next generation network' aan kunnen bieden, waarbij mobiele en vaste verbindingen nog dichter op elkaar aansluiten. De klant zal straks nauwelijks meer merken dat zijn apparaten schakelen tussen vast internet, wifi en mobiel internet. Altijd en overal online zijn wordt via ons netwerk nóg stabieler, slimmer en sneller, met internetsnelheden tot 1 Gigabit per seconde. Dat is ook nodig, de databehoeften van Nederland groeien namelijk exponentieel."

Gefaseerd

Robin Clements, verantwoordelijk voor klantenservice van VodafoneZiggo: "Verreweg het grootste deel van de klanten kijkt al volledig digitaal tv. Klanten die momenteel analoog via de kabel tv kijken nemen we stap voor stap mee om samen met ons over de komende twee jaar volledig digitaal te worden. We zeggen 'samen', want we willen de klant daarbij helpen en voor iedereen dichtbij zijn. Daarom zetten we tijdens de omschakeling, niet alleen onze bestaande, maar ook extra servicepunten in, en helpen we de klant ook thuis." De overstap naar digitale tv via de kabel gaat gefaseerd per regio plaatsvinden. Capelle aan den IJssel en enkele plaatsen in de omgeving* worden in april als eerste geheel voorzien van televisie in digitale beeldkwaliteit. Clements: "Na de omzetting van analoog naar digitaal krijgen deze klanten er ook extra zenders bij, waaronder alle regionale zenders en Ziggo Sport, onze sportzender voor Ziggo abonnees, met onder andere live Formule 1, Champions League vanaf september, de Engelse en Spaanse voetbalcompetities en nog veel meer sport. De overstap naar digitale tv heeft geen impact op de abonnementskosten, deze blijven gelijk aan het abonnement dat de klant al heeft.