Smartphone voor het eerst populairder dan tablet bij online shoppen

De omzet van Nederlandse webwinkels die producten en/of diensten verkopen, bedroeg € 22,5 miljard in 2017. Dit betekent een groei van 13% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en in samenwerking met PostNL.

In 2017 heeft 95% van de Nederlandse consumenten van 15 jaar en ouder een of meerdere online aankopen van producten en diensten gedaan.* Deze online kopers gaven in totaal € 22,5 miljard (+13%) uit aan 201,7 miljoen online aankopen (+17%).

“Het aandeel online verkopen van producten blijft doorgroeien en wordt steeds belangrijker binnen de Nederlandse detailhandel”, aldus Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. “In totaal bedroegen de online bestedingen aan producten in 2017 € 12,7 miljard,* waarmee het aandeel van de e-commercebranche binnen de hele detailhandelsector op 9,7% komt te liggen.** Dit betekent een stijging van 1,3 procentpunt ten opzichte van 2016. Vergeleken met vijf jaar geleden, toen het aandeel van de online aankopen 5,0% bedroeg, is het aandeel zelfs bijna verdubbeld.”

Wanneer we de groei in online bestedingen voor heel 2017 (+13%) vergelijken met de groei in 2016 (+22%), dan zien we dat de groei is afgenomen. Ook de groei in het aantal online aankopen is in 2017 minder groot (+17%) dan in 2016 (+22%).

Waar het in 2016 vooral de segmenten Schoenen & Personal Lifestyle, Verzekeringen, Food/Nearfood en IT waren die een aanzienlijke online groei lieten zien, zijn in 2017 Health & Beauty, Food/Nearfood en Home & Garden de grootste stijgers in termen van online bestedingen.

In het vierde kwartaal van 2017 gaven Nederlandse consumenten mede dankzij een toenemend aantal ‘koop-feestdagen’ online aanzienlijk meer uit dan in de andere kwartalen. De online uitgaven waren in Q4 goed voor € 6,9 miljard, een groei van 11% ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

Besteed bedrag per online productaankoop lager in het vierde kwartaal

Wat opvalt is dat voor een aantal productsegmenten het gemiddeld besteed bedrag per online aankoop in Q4 lager ligt dan in voorgaande kwartalen. Zo is in het segment Sport & Recreatie te zien dat de bestedingen per online aankoop in Q1 2017 op € 120 lagen en in Q4 op € 78. In dit segment spelen seizoensvariaties natuurlijk een belangrijke rol, maar ook binnen segmenten als Consumentenelektronica, Speelgoed en Huishoudelijke Elektronica ligt in Q4 de gemiddelde prijs per aankoop lager dan in andere kwartalen. De groeiende populariteit van online feestdagen waarbij grote kortingen worden gegeven, zoals Singles Day en Black Friday, speelt hierbij ook een rol. Het aantal aankopen per online koper ligt in Q4 wel hoger dan in de andere kwartalen. Met andere woorden, in het laatste kwartaal van 2017 wordt meer gekocht, maar dan tegen een gemiddeld lagere prijs.

Smartphone steekt tablet voorbij onder e-shoppers

Het percentage online kopers dat minimaal één keer gebruik had gemaakt van een tablet voor het doen van online aankopen, steeg nog ieder kwartaal van 2016. Sinds het eerste kwartaal van 2017 is de penetratie van de tablet voor het doen van online aankopen echter vrijwel stabiel gebleven. De populariteit van de smartphone binnen e-commerce is wel blijven stijgen, waardoor de penetratie van de smartphone bij online aankopen vanaf het tweede kwartaal van 2017 voor het eerst hoger ligt dan de penetratie van de tablet. In Q4 2017 geldt dat 28% van de online kopers bij minimaal een van hun aankopen een smartphone heeft gebruikt en 24% een tablet. In Q4 2016 was dit voor de smartphone nog 21% van de kopers en voor de tablet 25%.