Nep-helpdeskmedewerkers aangepakt door bedrijfsleven en overheid

Intentieverklaring

'Gezamenlijk nemen zij technische en financiële maatregelen om de oplichtingspraktijken te verstoren en zoveel mogelijk te voorkomen. Woensdag 28 maart hebben de betrokken partijen een speciaal daartoe bestemde intentieverklaring getekend', aldus het OM.

Dwarsbomen

Alle partijen committeren zich eraan om vanuit hun eigen expertise bij te dragen aan een oplossing voor dit hardnekkige en wereldwijd fenomeen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van technische en financiële maatregelen om de oplichters te dwarsbomen.

Unieke samenwerking

Aan de publiek-private samenwerking doen verschillende private partijen mee, waaronder Microsoft Corporation, Teamviewer GmbH, KPN, VodafoneZiggo, Western Union Company, MoneyGram International, ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland.

Namens de overheid zetten minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, Rotterdamse politiechef Frank Paauw, voorzitter van het College van procureurs-generaal Gerrit van der Burg en bestuurslid Henk Don van de Autoriteit Consument & Markt hun handtekening onder de intentieverklaring.

Nep- helpdeskmedewerkers

De fraudeurs bellen vaak vanuit landen als India en geven zich uit voor helpdeskmedewerkers van grote, bekende bedrijven, zoals Microsoft. Via verschillende werkwijzen weten zij zich vervolgens op slinkse wijze toegang te verschaffen tot de computer van het slachtoffer om die te bestelen. Het overgemaakte geld verdwijnt vaak pijlsnel naar het buitenland.

6 miljoen euro buitgemaakt

In 2017 hebben alleen al in Nederland bijna 2.000 mensen aangifte bij de politie gedaan van dergelijke oplichters. Opvallend is dat 70% van de slachtoffers ouder is dan 50 jaar. Bij elkaar zijn de slachtoffers voor bijna 6 miljoen euro opgelicht. Eén slachtoffer werd voor maar liefst 98.000 euro gedupeerd.

Vertrouwen

Met hun oplichtingspraktijken bedreigen de criminelen het publieke vertrouwen in de veiligheid van de digitale wereld. Ook lopen legitieme private partijen het risico dat hun goede naam wordt aangetast, doordat de oplichters zich onrechtmatig uitgeven als vertegenwoordigers van het bedrijf of hun software misbruiken. Vandaar dat verschillende publieke en private partijen nu gezamenlijk de strijd aan gaan tegen deze fraudeurs. De samenwerking is uniek in de wereld.

OM

Het Openbaar Ministerie zocht al langere tijd naar mogelijkheden om deze vorm van oplichting vooral technisch te bestrijden. De opsporing van verdwenen geld en verdachten is juist door het internationale karakter van deze met telefonische babbeltrucs te vergelijken werkwijzen erg lastig.

'Hang op'

Beter is het dergelijke zaken te voorkomen, aldus voorzitter van het College van procureurs-generaal Gerrit van der Burg. 'Hang op als je onverwacht iemand aan de telefoon krijgt die zegt namens zo’n bedrijf te bellen en geef in ieder geval geen toegang tot je computer aan mensen die je niet persoonlijk kent. Daarnaast roepen wij mensen op om vooral ook melding te doen bij de Fraudehelpdesk' Door samen te werken met de private bedrijven hopen de betrokken overheidspartijen de oplichting en fraude moeilijker te maken en misbruik tegen te gaan.