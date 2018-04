Politie pakt drietal op voor smishing in cybercrime-onderzoek

Dinsdag heeft de politie een 23-jarige man uit Roosendaal opgepakt. De aanhouding is de derde in een onderzoek naar witwassen en internetfraude. 'Op 26 maart werden in dit onderzoek ook al twee Roosendalers van 23 en 20 jaar oud aangehouden', zo meldt de politie woensdag.

Smishing

Het drietal zou door middel van smishing meerdere slachtoffers hebben gemaakt. In totaal is er sprake van 11 benadeelden en diverse pogingen die door de bank onderschept konden worden. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Alle drie de mannen zijn nog wel verdachten, de recherche onderzoekt de zaak.

Smishing met sms

Smishing is vergelijkbaar met phishing. In plaats van een email-bericht ontvangt u een SMS-bericht. In beide gevallen van internetfraude proberen fraudeurs achter uw bankgegevens te komen. Middels een link in het bericht lokken fraudeurs u naar een valse (bank)website. Dit is echter een kopie van de echte website van de bank. Hier wordt u verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier krijgt de fraudeur de beschikking over uw gegevens. Met alle gevolgen van dien.

Hoe werkt smishing sms?

U ontvangt bijvoorbeeld een SMS dat er iets mis is met uw bankrekening en dat er controle moet plaatsvinden. De SMS lijkt afkomstig van uw bank. Met de verkregen gegevens plunderen de fraudeurs uw bankrekening.

Hoe voorkom ik smishing/phising?

Een bank vraagt nooit om uw bank- of privégegevens via de mail of SMS. De politie adviseert daarom nooit te klikken op een link in dergelijke berichten. Typ altijd zelf het adres van uw bank of maak gebruik van een favoriet/bookmark waarvan u zeker weet dat deze u naar de correcte website leidt.

Hoe meld ik smishing/phishing?

Bent u toch slachtoffer geworden van deze manier van oplichting? Laat dan uw rekening zo snel mogelijk blokkeren bij uw bank. En meld het bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.