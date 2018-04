Facebook diep door het stof

Gegevens van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers, voornamelijk Amerikanen, zijn mogelijk in handen gekomen van onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Dat heeft Facebook in een verklaring laten weten.

Het Britse dataonderzoeksbedrijf Cambridge Analytica was in 2016 op slinkse, mogelijk zelfs illegale wijze aan de gegevens van Amerikaanse Facebook-gebruikers geraakt. Daar werden kiezersprofielen mee gemaakt, die gebruikt werden in een poging om kiezers te beïnvloeden in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Aanvankelijk was er sprake van 50 miljoen mensen, maar nu stelt Facebook dat nog veel meer Facebookgebruikers getroffen zijn. Dat maakte Mike Schroepfer, Chief Technology Officer bij het bedrijf, gisteren bekend in een blogpost over de maatregelen die Facebook neemt om de dataproblemen aan te pakken.

Tot 90.000 Nederlanders zijn mogelijk getroffen door het dataschandaal rond Cambridge Analytica, dat persoonlijke data van Facebook-gebruikers verzamelde. Dat meldt de NOS.

Naar aanleiding van het schandaal heeft Facebook nu ook zijn algemene voorwaarden bijgewerkt. De update is bedoeld om alles duidelijker en helderder te maken door eenvoudigere taal te gebruiken, stelt het bedrijf.